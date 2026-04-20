エチュードのストロベリーメイク新作♡甘酸っぱく可愛い旬メイク登場

甘くてジューシーなメイクを楽しみたい方に♡エチュードから、ストロベリーをテーマにした限定メイクアップラインが登場しました。初夏にぴったりなみずみずしいカラーとツヤ感で、少女のような可愛らしさを引き出してくれるラインアップ。いつものメイクにフレッシュなときめきをプラスできる注目アイテムです。

抜け感を叶える新色マスカラ

価格：1,100円（税込）

「カールフィックスマスカラ スキニー」は、短いまつ毛もしっかりキャッチする極細ブラシが特徴。

ベリーブラウン（甘くやさしいピンクブラウン）



ココアブラウン（深みのあるナチュラルカラー）

新色は、どちらも抜け感のある目元を演出しながら、24時間*カールキープ。ウォータープルーフ処方で汗や皮脂にも強く、長時間きれいな仕上がりをキープします。

容量：3g

*アモーレパシフィックジャパン調べ。効果には個人差があります

浅見めいプロデュースのリッププランパー新作♡キラちゅる唇を叶える限定コスメ

ジューシーなピンクパレット

価格：2,200円（税込）

「ぽよんアイメイカー ストロベリーオントップ」は、アイシャドウとチークに使える万能パレット。

アイシーピンクを中心に、ピンク・コーラル・ブラウンの7色をセット。濡れたようなツヤ感とやわらかな発色で、透明感*のある目元を演出します。

単色使いもグラデーションも簡単で、初心者でも扱いやすいのが魅力。さらにスライド式パレットで持ち運びしやすく、チャームコスメとしても楽しめます。

容量：1.3g

発売日：2026年5月20日～順次

販売：Qoo10日本公式ストア／楽天／Amazon

*アモーレパシフィックジャパン調べ。効果には個人差があります

初夏に映えるストロベリーメイク

今回のラインは、甘さと抜け感を両立したカラー設計がポイント。ピンク系でも甘すぎず、ナチュラルに盛れるので、デイリー使いにもぴったりです。

チークとアイメイクを同系色で揃えることで、統一感のあるジューシーな仕上がりに。季節感を取り入れた旬メイクが楽しめます。