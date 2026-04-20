2022年育成ドラ1で阪神入り…2025年オフに戦力外

昨季限りで阪神を戦力外となり、今季からハヤテベンチャーズ静岡に加入した野口恭佑外野手が19日、ファーム・リーグ西武戦で今季1号を放った。豪快なスイングからの完璧な一発。「おめでとうほんとに涙」「すっげースイング」と虎党も感動している。

1点ビハインドの4回、カウント2-1から狩生聖真投手の145キロ直球を振り抜いた。野口は打った瞬間に“確信歩き”。高々と舞った白球が防球ネットに直撃する特大の同点弾となった。今季成績はまだ打率1割台と苦戦しているものの、持ち前のポテンシャルの一端が垣間見える野口らしい当たりだった。

2022年育成ドラフト1位指名で九州産業大から阪神に入団。1年目のオフに支配下を勝ち取り、2024年は1軍26試合に出場してプロ初安打＆初打点もマークした。しかし2025年は1軍出場なく、同年オフに戦力外通告を受けた。12球団合同トライアウトを経てハヤテに入団した。

ついに飛び出した1号に阪神ファンも笑顔になった。「野口活躍してる!! 嬉しいな」「かっこええ」「頑張れよ！」「相変わらずのええスイング」「右の代打が手薄なんやが……」「おめでとう！」などとコメントが寄せられている。25歳が目指すNPB復帰。ファームでまずは実力を発揮したい。（Full-Count編集部）