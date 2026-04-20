◆春季高校野球兵庫大会 ▽２回戦 市尼崎１３―６関西学院＝８回コールド＝（１９日・姫路ウインク）

高校野球の春季兵庫県大会が行われ、ヤクルト・池山隆寛監督（６０）の母校で昨秋県準Ｖの市尼崎が関西学院に逆転勝ち。７回に一挙７点を挙げ逆転、８回コールド発進した。武庫荘総合はセンバツ出場の東洋大姫路に接戦も延長１０回タイブレークで４―５でサヨナラ負けした。

市尼崎がブンブン丸と呼ばれた池山先輩の現役時代を彷彿（ほうふつ）させる積極打法でコールド勝ちした。

１点を追う７回だ。１死一、二塁から主将の名渡山颯太左翼手（３年）の中前適時打で同点にすると、続く宮城雄太遊撃手（３年）が初球を左翼線へ勝ち越しの２点二塁打。打者１１人の猛攻で一挙７得点。カウントを取りにくる変化球を狙えと指示していた椎江博監督（６４）も「びっくりしました」と驚く攻撃だった。

昨秋は県準Ｖも近畿大会初戦で近江に敗戦。「速球に対応するため」（名渡山主将）早朝練習でマシンを打つ量を増やし、レベルアップした。決勝打の宮城も「チャンスで初球から振ることを意識している」と４打数３安打の活躍だ。

背番号１の塩沢魁矢投手（３年）が２週間前に右肘に打球を受け、この日はＤＨ出場。エースが登板できないハンデを打線がカバーした。「優勝しか目指していません」と宮城。セ・リーグ首位の池山先輩に負けずに、“市尼旋風”を起こす。（高柳 義人）

〇…武庫荘総合は「４番・投手兼ＤＨ」の片山翔貴（２年）が投打で活躍した。先発し４回を４安打無失点。１点を追う８回に右翼席へ同点ソロを放つなど５打数３安打１打点。１７９センチ、８８キロの恵まれた体格で高校通算１１号を放ち「（本塁打は）完璧でした。甲子園に出た学校に挑むので攻めて攻めて攻めまくる気持ちでどんどん（腕を）振って、インコースを突こうと思いました」と惜敗にも笑顔が広がった。

☆東洋大姫路・岡田龍生監督（初戦は延長タイブレークで辛勝）「こんなもんですよ。早いところで点を取れないからしんどくなる。（１年生スタメン２人に）夏に向けて打てる子を使う」