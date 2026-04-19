◆米大リーグ ロッキーズ４―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。９回２死一塁で迎えた５打席目に右前安打を放って連続試合出塁記録を「５０」に伸ばし、１９２３年にベーブ・ルースが記録した「５１」に王手をかけた。球団史上３位タイ。４打席目までは敵失と打撃妨害で塁には出たが、記録は出塁扱いとならず、ラストチャンスで記録をつないだ。チームは逆転負けで連勝は「４」でストップ。１９日（日本時間２０日）は、佐々木朗希投手（２４）が今季初勝利を期して先発する。

“野球の神様”が手招きしていたのかもしれない。大谷に、なかったはずの打席が巡ってきた。９回２死から直前の代打・スミスが執念の二塁内野安打でつなぎ、実現した“最後”の挑戦権。３球目のチェンジアップを見逃さなかった。１１０・４マイル（約１７７・７キロ）の鋭いライナーが右前に抜けた。一打同点の好機を演出したが、後続が倒れてチームの連勝は「４」でストップ。それでも自身の連続試合出塁記録を土壇場でつなげてみせた。

偉大な存在の背中に手をかけた。この日で５０試合連続出塁に到達。球団史上３位タイ、そして１９２３年のベーブ・ルースが持つ「５１」にあと１と迫った。同じ二刀流で活躍した「野球の神様」に並ぼうとする大谷に、ロバーツ監督も「これまで十分に称賛してきたけど、本当に驚異的だ。最後の打席で何か起こすと期待していた。本当に別格の存在だよ」と感服した。

流れはよくなかった。初回先頭の１打席目は、一塁への平凡なゴロに全力疾走すると、相手の悪送球を誘ったが、記録は失策で出塁にはならず。さらに８回先頭の４打席目は外角高め直球にスイングを繰り出した際、バットが捕手の出したミットに当たる。大谷もすぐにアピールし、打撃妨害で一塁への進塁権が与えられたが、捕手の失策扱いになりノーカウント。右手のマメも気にする姿が目立った。チャンスはついえたか―と思いきや、味方の奮起で得た最後の打席で、文句なしの形で決めた。

１００年分のエールを受け取った。試合前の調整を終え、クラブハウスへと引き揚げる時だった。ベンチ前付近にいた車いすで来場した女性に駆け寄り、丁寧にサインと握手を交わした。大谷に優しい笑みをこぼさせたのは、今年２月に１００歳の誕生日を迎えたケリー桃代さん。長崎出身の日本人で、１９歳の時に被爆した経験も持つ。現在は米ユタ州ソルトレーク在住で、この日はデンバー在住の娘と観戦。「夢みたいです。日本の誇り。（野球は）人生の楽しみ」と感無量の様子だった。

アジア記録の１８年・秋信守には残り「２」とし、メジャー記録では４９年のＴ・ウィリアムズの「８４」も現実味を帯びてきた。「ストライクに来れば振るし、シンプルに何も考えずに作業だと思って」と淡々と語っていた大谷なら、前人未到の「１００」にも夢が膨らむ。（竹内 夏紀）

◆ベーブ・ルースの連続試合出塁 米国のスポーツの記録を扱う「Ｏｐｔａ ＳＴＡＴＳ」社の公式Ｘによると「ベーブ・ルースはキャリアのなかで３０試合以上の連続試合出塁記録を複数持っており、最も長いものは１９２３年の５１試合です」としている。