シドのギタリスト・Shinjiが手掛けるオリジナルブランド「No effect」の第2弾コレクションが発表された。

No effectは「余計なエフェクトは一切掛けない ナチュラルなモノ」にこだわって発表されているブランド。今作コレクションも前作に引き続き素材の魅力と経年変化を楽しむことができる上、日常使いにも適するよう上品かつシンプルに仕上げられている。

今回のコレクションでは牛革、真鍮を使用し小物等を引っ掛けられる実用性も兼備したピックモチーフのネックレス、上品さとタフさを両立したワイドシルエットパンツ、接触冷感機能を備えており、軽やかな素材感のシャツ、オーガニックコットン100%のワッフル生地を採用し、快適な着心地と通気性を実現したタンクトップの、全4アイテムを展開。

いずれもShinji本人の手書きデザインやメッセージを随所に落とし込み、使い込むほどに個性が深まるプロダクトに仕上がっている。

受注販売は4月20日（月）18:00より開始され、今回も特典会限定プレゼントお渡し会またはオンライントーク会の購入者特典も開催される。このプレゼントにはワークパンツのポケット布に押されているものと同じメッセージをShinjiが直接スタンプして手渡しされるので、こちらもお見逃しなく。

■No effect 第2弾コレクション

受注期間：2026年4月20日（月）18:00〜4月30日（木）23:59

※シャツ、パンツ、タンクトップは数量限定受注生産による予約販売となります。

※ネックレスは受注生産による予約販売となります。

※発送は2026年8月下旬頃を予定しています。

※ご注文後のキャンセルはできませんのでご注意ください。 詳細・購入→ https://www.noeffect.net/