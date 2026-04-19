女優のキャメロン・ディアスは、ゲストがニューヨークの自宅に足を踏み入れる前に「着替えて」と頼むそうだ。マンハッタンのチェルシー地区にある900万ドル（約13億5000万円）の豪華なコンドミニアムに、街中の細菌を持ち込むのは不潔すぎると考えているという。自他共に認める整理整頓マニアであるキャメロンは、真鍮や鏡を多用したこだわりの内装を美しく保つことに情熱を注いでおり、その清潔感へのこだわりは徹底している。



【写真】豪邸がスゴッ！汚れるはずのタイルまでピッカピカ

今月10日放送の『ザ・ドリュー・バリモア・ショー』で、キャメロンは「一番嫌いなものは街を歩いた靴」と明かし、ドリュー・バリモアも「彼女の家には細菌が一つもなかった」と証言した。自宅では靴を脱ぐだけでなく、裸足で過ごすことをゲストにも推奨しているという。



現在、キャメロンはキアヌ・リーブス、マット・ボマー、ジョナ・ヒルらと共に、新作ブラックコメディ映画「アウトカム」のプロモーションを行っている。同新作は、過去の映像で脅迫されたスター、リーフ（キアヌ）が自身の過去に向き合う姿を描く。リーフの友人役を演じるキャメロンはピープル誌に対し、「誰もが有名になりたいと願うけど、それには代償が伴うことを描いた教訓的なコメディ」と語った。



また、1996年の「フィーリング・ミネソタ」以来、30年ぶりにキアヌと共演した喜びについても言及。「当時はまだ未熟で恥ずかしい思いもあったけど、経験を積んだ今、再び素敵な彼と仕事ができて本当に嬉しい」と、プレミアで振り返っている。



一方、監督のジョナ・ヒルは、キャメロンが同新作で「キャリア最高の演技を披露している」と絶賛。エンタメ番組「エクストラ」に対し、「彼女がスクリーンに現れた瞬間、本物の映画を製作しているのだと実感した」と語り、その圧倒的な存在感を称賛した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）