「仮面ライダー」ヒロイン、4ヶ月愛娘抱えたお花見ショット公開「幸せ溢れてる」「絵になる親子写真」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】テレビ朝日系「仮面ライダーウィザード」（2012）でヒロインを務めた女優の奥仲麻琴が4月19日、自身のInstagramを更新。娘とのお花見ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳仮面ライダーヒロイン「娘ちゃん天使すぎる」4ヶ月長女とのお花見ショット
奥仲は「ことしは葛西臨海公園でお花見」「娘も4ヶ月すぎて大きくなっていく嬉しさと この瞬間が今しかないと思うとちょっと寂しくなったり なんだか毎日忙しい感情です」とつづり、満開の桜の下でのプライベートショットを公開。桜をバックに微笑む姿や、愛娘を優しく抱きかかえて桜を見上げる姿を披露した。
娘は日中は機嫌よく過ごすことが多く、外出中はほとんど眠っていることも明かした奥仲。夜も“セルフねんね”で夜泣きがないといい、「この1週間夫が仕事で家を空けていて はじめて長い時間2人でドキドキだったけれど 娘のおかげもあってたのしいお留守番でした」と、娘との日々を振り返った。
さらに「最近は少しずつ自我が芽生えてきてとてもうれしい母」「そしてケタケタ笑う姿が愛おしい」と成長への喜びをつづっている。また、おでかけや災害時のストックとして便利な液体ミルクについて「蓋の形状変わっていることに気づいて 前の買っておけばよかったぁと思う今日この頃」と、母ならではの気付きも記している。
この投稿に、ファンからは「桜に負けないくらい綺麗なママ」「幸せ溢れてる」「笑顔がやさしい」「ご機嫌で夜泣きがないなんて、娘ちゃん天使すぎる」「液体ミルク便利ですよね」「絵になる親子写真」といった声が寄せられている。
奥仲は2024年5月に一般男性との結婚を発表。2025年12月に第1子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】32歳仮面ライダーヒロイン「娘ちゃん天使すぎる」4ヶ月長女とのお花見ショット
◆奥仲麻琴、4ヶ月の愛娘とお花見を報告
奥仲は「ことしは葛西臨海公園でお花見」「娘も4ヶ月すぎて大きくなっていく嬉しさと この瞬間が今しかないと思うとちょっと寂しくなったり なんだか毎日忙しい感情です」とつづり、満開の桜の下でのプライベートショットを公開。桜をバックに微笑む姿や、愛娘を優しく抱きかかえて桜を見上げる姿を披露した。
さらに「最近は少しずつ自我が芽生えてきてとてもうれしい母」「そしてケタケタ笑う姿が愛おしい」と成長への喜びをつづっている。また、おでかけや災害時のストックとして便利な液体ミルクについて「蓋の形状変わっていることに気づいて 前の買っておけばよかったぁと思う今日この頃」と、母ならではの気付きも記している。
◆奥仲麻琴の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「桜に負けないくらい綺麗なママ」「幸せ溢れてる」「笑顔がやさしい」「ご機嫌で夜泣きがないなんて、娘ちゃん天使すぎる」「液体ミルク便利ですよね」「絵になる親子写真」といった声が寄せられている。
奥仲は2024年5月に一般男性との結婚を発表。2025年12月に第1子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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