ニックスがホークスを破り白星発進…ブランソン＆タウンズらを中心にスタメン全員2ケタ得点を挙げる

4月19日（現地時間18日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」が開幕。イースタン・カンファレンスの、3位ニューヨーク・ニックスと6位アトランタ・ホークスがマディソン・スクエア・ガーデンでプレーオフ1回戦第1戦を戦った。

ニックスは、OG・アヌノビー、ジョシュ・ハート、カール・アンソニー・タウンズ、ミカル・ブリッジズ、ジェイレン・ブランソンが先発。一方、ホークスはダイソン・ダニエルズ、ジェイレン・ジョンソン、オニエカ・オコング、ニキール・アレクサンダー・ウォーカー、CJ・マッカラムがスターターに名を連ねた。

試合序盤から激しい点の取り合いとなるなか、ニックスはブランソンが第1クォーターだけで3本の3ポイントシュートを含む19得点と爆発。30－24で最初の12分間を終えた。第2クォーターでも拮抗した展開が続くなか、ニックスは要所で得点を決めて逆転を許さず、57－55とわずかに上回り試合を折り返した。

第3クォーターに入ると、ニックスはタウンズを中心にオフェンスを展開し、83－74とリードを広げて最終クォーターへ。勝負の第4クォーターでは、ジョーダン・クラークソンのレイアップをきっかけに10－0のランを炸裂させて主導権を握る。終盤にホークスの反撃を浴びるも、落ち着いてリードを守りきり113－102で初戦を制した。

ニックスはブランソンが28得点7アシスト、タウンズが25得点8リバウンド3ブロックをマーク。さらにアヌノビーが18得点、ブリッジズとハートがともに11得点を記録し、ハートは14リバウンドも挙げてダブルダブルを達成。スタメン全員が2ケタ得点を挙げる隙のない戦いを見せた。敗れたホークスは、マッカラムが26得点、ジョンソンが23得点7リバウンドを挙げている。

ニックスとホークスの1回戦第2試合は、21日（同20日）に予定されている。

■試合結果



ニューヨーク・ニックス 113－102 アトランタ・ホークス



NYK｜30｜27｜26｜30｜＝113



ATL｜24｜31｜19｜28｜＝102

【動画】ニックスvsホークスのハイライト！