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きょうは西から低気圧が近づき、西日本は九州や四国、中国地方で本降りの雨となるでしょう。東日本と北日本は北から張り出す高気圧に覆われて、広く晴れる見込みです。

予想最高気温です。日差しがあるところほど気温は平年より高く、初夏のような汗ばむ陽気となるでしょう。昼間は半そでなど、夏物の洋服でも過ごせそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：15℃　釧路：18℃
青森　：19℃　盛岡：22℃
仙台　：23℃　新潟：18℃
長野　：24℃　金沢：21℃
名古屋：25℃　東京：25℃
大阪　：26℃　岡山：23℃
広島　：23℃　松江：21℃
高知　：23℃　福岡：22℃
鹿児島：21℃　那覇：26℃

週間予報です。あすは西日本、あさっては東日本や北日本で天気が崩れる予想です。水曜日は広く晴れるでしょう。木曜日から金曜日は雨や風が強まり、全国的に荒れた天気となるおそれがあります。この先の気温は水曜日ごろまでは平年より高く、25℃以上の夏日となるところもあるでしょう。