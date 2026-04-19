きょうは西から低気圧が近づき、西日本は九州や四国、中国地方で本降りの雨となるでしょう。東日本と北日本は北から張り出す高気圧に覆われて、広く晴れる見込みです。

予想最高気温です。日差しがあるところほど気温は平年より高く、初夏のような汗ばむ陽気となるでしょう。昼間は半そでなど、夏物の洋服でも過ごせそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：15℃ 釧路：18℃

青森 ：19℃ 盛岡：22℃

仙台 ：23℃ 新潟：18℃

長野 ：24℃ 金沢：21℃

名古屋：25℃ 東京：25℃

大阪 ：26℃ 岡山：23℃

広島 ：23℃ 松江：21℃

高知 ：23℃ 福岡：22℃

鹿児島：21℃ 那覇：26℃

週間予報です。あすは西日本、あさっては東日本や北日本で天気が崩れる予想です。水曜日は広く晴れるでしょう。木曜日から金曜日は雨や風が強まり、全国的に荒れた天気となるおそれがあります。この先の気温は水曜日ごろまでは平年より高く、25℃以上の夏日となるところもあるでしょう。