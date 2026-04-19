【西日本では本降りの雨に】日差しのあるところでは初夏の陽気 東京では25℃予想も 来週は水曜ごろまで気温高く、木曜から全国的に荒れるおそれ【週間天気予報】
きょうは西から低気圧が近づき、西日本は九州や四国、中国地方で本降りの雨となるでしょう。東日本と北日本は北から張り出す高気圧に覆われて、広く晴れる見込みです。
予想最高気温です。日差しがあるところほど気温は平年より高く、初夏のような汗ばむ陽気となるでしょう。昼間は半そでなど、夏物の洋服でも過ごせそうです。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 ：15℃ 釧路：18℃
青森 ：19℃ 盛岡：22℃
仙台 ：23℃ 新潟：18℃
長野 ：24℃ 金沢：21℃
名古屋：25℃ 東京：25℃
大阪 ：26℃ 岡山：23℃
広島 ：23℃ 松江：21℃
高知 ：23℃ 福岡：22℃
鹿児島：21℃ 那覇：26℃
週間予報です。あすは西日本、あさっては東日本や北日本で天気が崩れる予想です。水曜日は広く晴れるでしょう。木曜日から金曜日は雨や風が強まり、全国的に荒れた天気となるおそれがあります。この先の気温は水曜日ごろまでは平年より高く、25℃以上の夏日となるところもあるでしょう。