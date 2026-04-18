3児の母・近藤千尋「ラヴィット！」出演の朝4時半起きで作ったお弁当公開「真似したいアイデアいっぱい」「尊敬しかない」の声
【モデルプレス＝2026/04/18】モデルの近藤千尋が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝4時半に起床して作ったというお弁当を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「働きながらご飯も完璧」食卓いっぱい手料理ショット
TBS系バラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時〜）で金曜レギュラーを務めている近藤は「ラヴィットの朝は4時半起きでお弁当作り」と記し、子どもへのお弁当の写真を投稿。お弁当箱には、ちくわの磯辺揚げやさつまいも、パスタ、卵焼き、枝豆、四つ葉のクローバーの形に飾り切りしたウインナー、ハムとチーズをくるくると巻いたおかずなどが丁寧に詰められており、品数豊富で華やかな仕上がりとなっている。子どもには「今日もピカピカ賞にしてきてね」とメッセージを送り、ファンには「8：00ー ラヴィット見てね」と呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「盛り付けも彩りも綺麗すぎる」「真似したいアイデアいっぱい」「忙しい朝にこのクオリティはすごい」「尊敬しかない」などの声が上がっている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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◆近藤千尋、朝4時半に起床して作ったお弁当披露
TBS系バラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時〜）で金曜レギュラーを務めている近藤は「ラヴィットの朝は4時半起きでお弁当作り」と記し、子どもへのお弁当の写真を投稿。お弁当箱には、ちくわの磯辺揚げやさつまいも、パスタ、卵焼き、枝豆、四つ葉のクローバーの形に飾り切りしたウインナー、ハムとチーズをくるくると巻いたおかずなどが丁寧に詰められており、品数豊富で華やかな仕上がりとなっている。子どもには「今日もピカピカ賞にしてきてね」とメッセージを送り、ファンには「8：00ー ラヴィット見てね」と呼びかけている。
◆近藤千尋の投稿に「忙しい朝にこのクオリティはすごい」の声
この投稿に、ファンからは「盛り付けも彩りも綺麗すぎる」「真似したいアイデアいっぱい」「忙しい朝にこのクオリティはすごい」「尊敬しかない」などの声が上がっている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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