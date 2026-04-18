reGretGirl、9月よりワンマンツアー＜Fall in LOVE＞開催
reGretGirlが、2026年9月よりワンマンツアー＜reGretGirl ONEMAN TOUR 2026-2027 “Fall in LOVE”＞を開催することを発表した。
本ツアーは2026年秋から半年間をかけて全国15箇所を巡る。年明けに迎えるツアーファイナルは、彼らが愛する地元・大阪での開催だ。昨年結成10周年を迎え、全国を回った”for LOVERS” ツアーを経て、さらにパワーアップした彼らのパフォーマンスを体感してほしい。
チケットは現在ファンクラブ有料会員を対象とした最速先行を受付中。通常価格より500円お得になる特別割引を実施している。
■＜reGretGirl ONEMAN TOUR 2026-2027 “Fall in LOVE”＞
2026年9月19日(土) 愛媛 松山サロンキティ
OPEN 17:30/START 18:00
2026年9月20日(日) 香川 高松DiME
OPEN 17:00/START 17:30
2026年10月25日(日) 栃木 HEAVEN’S ROCK 宇都宮VJ-2
OPEN 17:00/START 17:30
2026年11月1日(日) 広島 広島Live space Reed
OPEN 17:00/START 17:30
2026年11月3日(祝火) 大分 大分DRUM Be-0
OPEN 17:00/START 17:30
2026年11月7日(土) 宮城 仙台Rensa
OPEN 17:15/START 18:00
2026年11月12日(木) 北海道 札幌PENNY LANE24
OPEN 17:45/START 18:30
2026年11月14日(土) 北海道 旭川CASINO DRIVE
OPEN 17:30/START 18:00
2026年11月23日(祝月) 岡山 岡山IMAGE
OPEN 17:00/START 17:30
2026年12月12日(土) 長野 長野CLUB JUNK BOX
OPEN 17:30/START 18:00
2026年12月13日(日) 石川 金沢EIGHT HALL
OPEN 16:45/START 17:30
2026年12月20日(日) 福岡 福岡DRUM LOGOS
OPEN 16:45/START 17:30
2027年2月20日(土) 東京 Spotify O-EAST
OPEN 17:00/START 18:00
2027年2月23日(祝火) 愛知 名古屋DIAMOND HALL
OPEN 16:30/START 17:30
2027年2月27日(土) 大阪 GORILLA HALL OSAKA
OPEN 17:00/START 18:00
〇チケット情報
reGretGirl Official Fan Club “ルート26” 有料会員最速先行(Fanplus/ぴあ)
※特別割引あり
受付期間：4月18日(土) 19:00〜4月23日(木) 23:59
URL：https://www.regretgirl.com/feature/fall_in_love_2026-2027
reGretGirl Official Fan Club “ルート26” 有料会員先行： \4,300 (税込/ドリンク代別)
通常価格：\4,800 (税込/ドリンク代別)
◾️「サブマリンユース」
2026年4月8日（水）リリース
配信：https://rgg.lnk.to/submarine_youth
※TVアニメ『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』オープニング主題歌
◾️＜忘れたくないワンマン “スリーシティ・スリーピース”＞
2026年7月31日（金）愛知 名古屋CLUB QUATTRO
OPEN 18:00/START 19:00
2026年8月14日（金）大阪 梅田CLUB QUATTRO
OPEN 18:00/START 19:00
2026年8月20日（木）東京 渋谷CLUB QUATTRO
OPEN 18:00/START 19:00
関連リンク
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