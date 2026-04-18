『サンクチュアリ』で注目集めた俳優・寺本莉緒が“働く上で大切にしていること”とは 事務所退所後のフリーランス経験は、マネージャーやスタッフの存在の大きさを再確認する「すごく大事な期間」に

『サンクチュアリ』で注目集めた俳優・寺本莉緒が“働く上で大切にしていること”とは 事務所退所後のフリーランス経験は、マネージャーやスタッフの存在の大きさを再確認する「すごく大事な期間」に