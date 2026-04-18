『サンクチュアリ』で注目集めた俳優・寺本莉緒が“働く上で大切にしていること”とは 事務所退所後のフリーランス経験は、マネージャーやスタッフの存在の大きさを再確認する「すごく大事な期間」に
●Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』で注目集めた寺本莉緒の現在地
14歳で芸能界に入り、「モテたい」というシンプルな動機から始まったキャリア。そこから10年、俳優として歩み続けるなかで、寺本莉緒は一度立ち止まる決断をした。「頑張る理由がなくなってしまっていた」と振り返るその時間は、彼女に何をもたらしたのか。迷いながらも進み続ける現在地に迫る。(前後編インタビューの後編)
寺本莉緒 撮影:佐藤容平
○俳優として「何かを武器にしてより成長したい」
Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』で演じた七海役は、「当たり役」として高い評価を得た。今年3月には、初主演映画『東京逃避行』が公開。俳優としてのキャリアを一歩ずつ着実に重ねているが、フィクションの世界で自分とは違う誰かを演じるという、正解のない行為は「まだとても難しいなと思っている段階」だそうだ。
「もちろん、その役にしっかり向き合って、全力でその時に出せる力をすべて出しているつもりなんですけど、いざ大きなスクリーンで自分を見た時に、自分がイメージしていたように映っていなかったり、感情は100％じゃなくて150％出さないと伝わらないんだと思ったり」
「作品を観てくださる方がいて初めて成立するものなので、意図したものが正確に表現できるようにならなきゃいけない。そのための課題が山ほどありますし、役者としてこれは誰にも負けないというものがまだ一つもなくて。なので、まだまだ未熟なんですけど、何かを武器にしてより成長したいなとは思っています」
歩みを止めない理由は明確だ。
「負けず嫌いなので、一度踏み入れた場所にはちゃんと爪痕を残したいなという気持ちです」
○芸能活動を始めたシンプルな動機
本格的に芸能活動を始めたのは14歳の頃だった。オーディションで大手芸能事務所に所属し、中学2年生で地元広島から単身上京した。芸能界に入ったきっかけをたどると、意外にもシンプルな動機に行き着く。
「ただモテたくて(笑)。東京に出たくて、両親に話す理由として何が一番いいんだろうと考えたときに、芸能事務所に所属するという選択肢にたどり着きました」
「モテたい」から始まった芸能生活。そこから続けてこられた理由については、迷いなくこう言う。
「この仕事が好きなんだと思います。もちろん進路に悩むこともあったんですけど、先ほどお話したように負けず嫌いな性格なので、自分が決めたところまではゴールしたいという気持ちも強いので」
24歳になった今は「これを達成したら満足いく」というゴールは用意していないが、漠然と思い描く理想がある。
「今は当時みたいに『みんなにモテたい!』とは思わないんですけど、誰もが知ってる寺本莉緒になりたくて。知名度的にまだまだ全然ですが、グラビアをやってる寺本莉緒が好きな方がいてくれたり、お芝居をしている寺本莉緒が好きな方がいてくれたりするみたいに、いろんなジャンルで私のことを好きになってくれる人がたくさん増えたらうれしいです」
●就活生、新入社員、そして転職を考える人へメッセージ
○寺本莉緒が働く上で大切にしていること
芸能活動を続ける理由は「この仕事が好き」だから。そんな彼女が仕事をする上で大切にしていることはきっと、これから進路を考える就活生や新しい環境に足を踏み入れた新入社員にとって参考になるはず。そう伝えると、「偉そうなことは言えないんですけど……」と恐縮しながら、「好きなことを楽しむことですかね」と教えてくれた。
「本当に社会人の皆さんのことをすごく尊敬していて、もし自分が今の仕事を失った時に普通に就職できるかと言われると、決して簡単なことじゃない。なので、それを当たり前にできていることがまず素晴らしいのですが、その仕事が好きなことだったらもっと素敵だなと思っていて」
「私の場合はありがたいことに好きなことを仕事にできているのですが、芸能以外の仕事を始めるとなると、一からのスタートになる。でも、就職して働いている方は、そのキャリアが結果として残って、次また転職する時にもつながると思いますし、何よりもやっぱり、好きを大切にして仕事を続けるということが素晴らしいことだと思うので、頑張ってほしいです」
○フリーの期間を経験して「人生がすごく豊かになった」
今の会社をやめる。やめるのをやめる。やめようとしたのをやめるのをやめる。キャリアを重ね、転職を考えるようになった時、自らが決めた道なら、どんな選択でも間違っていないし、正解にできると思う。それでも、何かを決断する時には強い気持ちがいるものだ。
「私自身も昨年、長年所属していた事務所を退所したんですけど、その決断に至ったのは、自分が怠けているなと感じた瞬間があったからなんです。なんとなく、頑張る理由がなくなってしまっていたというか。そこで一度、自分を見つめ直したいと思って、環境を変えるために退所を決めました」
「そのあと3カ月間ではあったのですが、フリーの期間を経験して、お仕事のメールの返信一つとっても、これまでやったことのなかったことを自分でやるようになって、考え方もすごく変わったんです。環境を変えると、自然と新しいことに直面するので、それに一つひとつ向き合っていくうちに、人生がすごく豊かになったなと感じました」
「出会う人も変わりますし、その一つひとつの出会いを大切にしていくことが今につながっていると思うので、本当に些細な瞬間の出会いも見逃さないことが大事なんじゃないかなと思います」
もしも、決断の結果、すぐに道が拓けなくても、その時はその時。焦らず、学びの時間にすればいい。
「フリーになってみて、これまでマネージャーさんがやってくださっていたことを自分でやらなければいけなくなって、改めてその存在の大きさに気づきましたし、プロモーションなどで支えてくださっている方がいるからこそ、自分の仕事は成り立っていたんだなと初めて実感しました」
「もちろんそれまでも感謝はしていたつもりなんですけど、それ以上に、もっと大切にするべきだったなと気づけた時間でもありました。だからこそ、自分を見つめ直すことができたすごく大事な期間だったなと思っています。なので、転職もすぐにうまくいかなくても、その時間自体に意味があると思うので、大切にしてほしいなと思います」
■プロフィール
寺本莉緒
2001年11月5日生まれ。広島県出身。2018年、7年ぶりに復活した「ミスマガジン2018」で「ミスヤングマガジン」を受賞し、グラビア活動をスタートした。俳優としても活躍し、Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』では、主人公の心の支えとなるホステス・七海役を演じた。また、初主演映画『東京逃避行』が今年3月に公開されたほか、4月20日スタートのドラマ『share』(毎週月曜25:00〜 フジテレビ ※関東ローカル／FOD独占見放題配信)にも出演する。2nd写真集『RIO』(講談社 2,970円)が発売中。
14歳で芸能界に入り、「モテたい」というシンプルな動機から始まったキャリア。そこから10年、俳優として歩み続けるなかで、寺本莉緒は一度立ち止まる決断をした。「頑張る理由がなくなってしまっていた」と振り返るその時間は、彼女に何をもたらしたのか。迷いながらも進み続ける現在地に迫る。(前後編インタビューの後編)
○俳優として「何かを武器にしてより成長したい」
Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』で演じた七海役は、「当たり役」として高い評価を得た。今年3月には、初主演映画『東京逃避行』が公開。俳優としてのキャリアを一歩ずつ着実に重ねているが、フィクションの世界で自分とは違う誰かを演じるという、正解のない行為は「まだとても難しいなと思っている段階」だそうだ。
「もちろん、その役にしっかり向き合って、全力でその時に出せる力をすべて出しているつもりなんですけど、いざ大きなスクリーンで自分を見た時に、自分がイメージしていたように映っていなかったり、感情は100％じゃなくて150％出さないと伝わらないんだと思ったり」
「作品を観てくださる方がいて初めて成立するものなので、意図したものが正確に表現できるようにならなきゃいけない。そのための課題が山ほどありますし、役者としてこれは誰にも負けないというものがまだ一つもなくて。なので、まだまだ未熟なんですけど、何かを武器にしてより成長したいなとは思っています」
歩みを止めない理由は明確だ。
「負けず嫌いなので、一度踏み入れた場所にはちゃんと爪痕を残したいなという気持ちです」
○芸能活動を始めたシンプルな動機
本格的に芸能活動を始めたのは14歳の頃だった。オーディションで大手芸能事務所に所属し、中学2年生で地元広島から単身上京した。芸能界に入ったきっかけをたどると、意外にもシンプルな動機に行き着く。
「ただモテたくて(笑)。東京に出たくて、両親に話す理由として何が一番いいんだろうと考えたときに、芸能事務所に所属するという選択肢にたどり着きました」
「モテたい」から始まった芸能生活。そこから続けてこられた理由については、迷いなくこう言う。
「この仕事が好きなんだと思います。もちろん進路に悩むこともあったんですけど、先ほどお話したように負けず嫌いな性格なので、自分が決めたところまではゴールしたいという気持ちも強いので」
24歳になった今は「これを達成したら満足いく」というゴールは用意していないが、漠然と思い描く理想がある。
「今は当時みたいに『みんなにモテたい!』とは思わないんですけど、誰もが知ってる寺本莉緒になりたくて。知名度的にまだまだ全然ですが、グラビアをやってる寺本莉緒が好きな方がいてくれたり、お芝居をしている寺本莉緒が好きな方がいてくれたりするみたいに、いろんなジャンルで私のことを好きになってくれる人がたくさん増えたらうれしいです」
●就活生、新入社員、そして転職を考える人へメッセージ
○寺本莉緒が働く上で大切にしていること
芸能活動を続ける理由は「この仕事が好き」だから。そんな彼女が仕事をする上で大切にしていることはきっと、これから進路を考える就活生や新しい環境に足を踏み入れた新入社員にとって参考になるはず。そう伝えると、「偉そうなことは言えないんですけど……」と恐縮しながら、「好きなことを楽しむことですかね」と教えてくれた。
「本当に社会人の皆さんのことをすごく尊敬していて、もし自分が今の仕事を失った時に普通に就職できるかと言われると、決して簡単なことじゃない。なので、それを当たり前にできていることがまず素晴らしいのですが、その仕事が好きなことだったらもっと素敵だなと思っていて」
「私の場合はありがたいことに好きなことを仕事にできているのですが、芸能以外の仕事を始めるとなると、一からのスタートになる。でも、就職して働いている方は、そのキャリアが結果として残って、次また転職する時にもつながると思いますし、何よりもやっぱり、好きを大切にして仕事を続けるということが素晴らしいことだと思うので、頑張ってほしいです」
○フリーの期間を経験して「人生がすごく豊かになった」
今の会社をやめる。やめるのをやめる。やめようとしたのをやめるのをやめる。キャリアを重ね、転職を考えるようになった時、自らが決めた道なら、どんな選択でも間違っていないし、正解にできると思う。それでも、何かを決断する時には強い気持ちがいるものだ。
「私自身も昨年、長年所属していた事務所を退所したんですけど、その決断に至ったのは、自分が怠けているなと感じた瞬間があったからなんです。なんとなく、頑張る理由がなくなってしまっていたというか。そこで一度、自分を見つめ直したいと思って、環境を変えるために退所を決めました」
「そのあと3カ月間ではあったのですが、フリーの期間を経験して、お仕事のメールの返信一つとっても、これまでやったことのなかったことを自分でやるようになって、考え方もすごく変わったんです。環境を変えると、自然と新しいことに直面するので、それに一つひとつ向き合っていくうちに、人生がすごく豊かになったなと感じました」
「出会う人も変わりますし、その一つひとつの出会いを大切にしていくことが今につながっていると思うので、本当に些細な瞬間の出会いも見逃さないことが大事なんじゃないかなと思います」
もしも、決断の結果、すぐに道が拓けなくても、その時はその時。焦らず、学びの時間にすればいい。
「フリーになってみて、これまでマネージャーさんがやってくださっていたことを自分でやらなければいけなくなって、改めてその存在の大きさに気づきましたし、プロモーションなどで支えてくださっている方がいるからこそ、自分の仕事は成り立っていたんだなと初めて実感しました」
「もちろんそれまでも感謝はしていたつもりなんですけど、それ以上に、もっと大切にするべきだったなと気づけた時間でもありました。だからこそ、自分を見つめ直すことができたすごく大事な期間だったなと思っています。なので、転職もすぐにうまくいかなくても、その時間自体に意味があると思うので、大切にしてほしいなと思います」
■プロフィール
寺本莉緒
2001年11月5日生まれ。広島県出身。2018年、7年ぶりに復活した「ミスマガジン2018」で「ミスヤングマガジン」を受賞し、グラビア活動をスタートした。俳優としても活躍し、Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』では、主人公の心の支えとなるホステス・七海役を演じた。また、初主演映画『東京逃避行』が今年3月に公開されたほか、4月20日スタートのドラマ『share』(毎週月曜25:00〜 フジテレビ ※関東ローカル／FOD独占見放題配信)にも出演する。2nd写真集『RIO』(講談社 2,970円)が発売中。