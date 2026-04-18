◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―中日（１８日・甲子園）

中日・杉浦稔大投手が、移籍後初登板を好投で飾れなかった。１点リードの７回に逆転を許し、１イニングを投げきることができずにマウンドを降りた。

日本ハムから金銭トレードで加入したばかり。この日に出場選手登録され、即出番がまわってきた。７回に近本から空振り三振を奪ったが、中野に右前打。森下に同点の適時二塁打を浴びた。なおも２死一、三塁とピンチは続き、木浪の適時二塁打で勝ち越された。２／３回で２３球を投げ、３安打１四球で２失点という内容だった。

開幕から低迷するチームは逆転負けが目立つ。１７日の阪神戦では、同点の７回に起用した根尾昂投手が森下に決勝ソロを浴びた。アブレウ、橋本の故障などで構想が崩れたリリーフ陣は起用法が定まらないまま、期待の新戦力も結果を残せなかった。

移籍後は１７日にファーム・リーグのＤｅＮＡ戦（ナゴヤ）でに登板し、１回無安打無失点。井上監督は「これくらい投げられたら大丈夫だという判断」と昇格を決めていた。