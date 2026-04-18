タレントの藤本美貴（41）が18日放送のMCを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。大人の恋愛が「信じられない」と明かす場面があった。

この日のゲストはお笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子。独身の大久保は最後に交際したのは40代後半で、期間については「どうだろう。気づくと連絡取れなくなったり。気づくと連絡きたりして。そんなのを入れつつだったら2年弱ぐらいかもしれない」と語った。

藤本が「それちゃんと付き合おうって言っているんですか」と確認すると、大久保は「ある程度の年齢を超えたときに、付き合いましょう、はいみたいな言葉のやりとりってなくなってくると思っているタイプ。なんとなくヌルーっと、付き合ってんのかな、これ、みたいなのが多くなる、大人って」と説明した。

藤本は「え〜っ」と信じられない様子で語り、夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春は「大人ってそういうもんだからね」と念押しした。

大久保は「お前がヌルっとするなよ！」とくぎを刺したが、庄司は「言いましたよ。それで結婚しているんで。23とか、4の時に」、藤本も「はい、結婚は」と自身が24歳、庄司が33歳の時だったと振り返った。

庄司は「だから大人の恋愛みたいなのを経験せずに、私と結婚してもらったんで」と続け、大久保は「そうか」と納得した。

藤本は「だから信じられないです、大人の人って、ヌルっと付き合うじゃないですか」と言い、大久保は「可愛い、中学生みたいなこと言ってる」とコメント。藤本は「信じられないです、だって逃げられるじゃないですか。付き合ってないよって言われる可能性あるじゃないですか」と言い張った。

大久保は「その不安な時間は発生するよね」と言い、藤本は「それが信じられない」と再度語った。