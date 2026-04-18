東京Vvs千葉 スタメン発表
[4.18 J1百年構想リーグ EAST第11節](味スタ)
※15:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 4 林尚輝
DF 5 井上竜太
DF 15 鈴木海音
MF 10 森田晃樹
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 23 深澤大輝
MF 25 熊取谷一星
MF 55 吉田泰授
FW 45 寺沼星文
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 35 田邉秀斗
DF 36 松田陸
MF 7 松橋優安
MF 8 齋藤功佑
MF 17 稲見哲行
MF 28 山本丈偉
FW 11 山見大登
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 15 前貴之
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 35 若原智哉
DF 24 鳥海晃司
DF 39 石尾陸登
MF 5 小林祐介
MF 6 エドゥアルド
MF 8 津久井匠海
MF 14 椿直起
MF 18 杉山直宏
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
監督
小林慶行
※15:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 4 林尚輝
DF 5 井上竜太
DF 15 鈴木海音
MF 10 森田晃樹
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 23 深澤大輝
MF 25 熊取谷一星
MF 55 吉田泰授
FW 45 寺沼星文
控え
GK 31 馬渡洋樹
DF 35 田邉秀斗
DF 36 松田陸
MF 7 松橋優安
MF 17 稲見哲行
MF 28 山本丈偉
FW 11 山見大登
FW 27 白井亮丞
監督
城福浩
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 3 久保庭良太
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 15 前貴之
MF 37 姫野誠
MF 41 安井拓也
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 呉屋大翔
FW 20 石川大地
控え
GK 35 若原智哉
DF 24 鳥海晃司
DF 39 石尾陸登
MF 5 小林祐介
MF 6 エドゥアルド
MF 8 津久井匠海
MF 14 椿直起
MF 18 杉山直宏
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
監督
小林慶行