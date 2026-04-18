【付録】「お財布ショルダーバッグ」が付いてくる！ 『リンネル 6月号』が4月20日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル 2026年6月号』（宝島社）の「たっぷり収納力のお財布ショルダーバッグ（snow peak×高山都さん監修）」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から4月20日に発売される『リンネル 2026年6月号』（税込1620円）。付録として、「たっぷり収納力のお財布ショルダーバッグ（snow peak×高山都さん監修）」が付いてきます。
人気アウトドアブランド「snow peak」と、モデルの高山都さんが共同監修した豪華なショルダーバッグが登場しました。落ち着いたカラーリングと洗練されたデザインは、日常のコーディネートからキャンプなどのアウトドアシーンまで幅広くマッチします。前面にはスノーピークのブランドロゴが施されており、シンプルながらも高級感のある仕上がりになっています。
内部はお財布機能を備えており、カードポケットや小銭入れ、お札入れが使いやすく配置されているのが特徴です。スマートフォンや鍵などの必需品もしっかり収まるサイズ感で、これひとつでお出かけが完結します。ショルダーストラップは長さ調節が可能なので、厚着の季節でもスタイルに合わせて快適に持ち運べる実用的なアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
『リンネル 2026年6月号』の「たっぷり収納力のお財布ショルダーバッグ」が見逃せない！
宝島社から4月20日に発売される『リンネル 2026年6月号』（税込1620円）。付録として、「たっぷり収納力のお財布ショルダーバッグ（snow peak×高山都さん監修）」が付いてきます。
snow peakと高山都さんがコラボした特別仕様
人気アウトドアブランド「snow peak」と、モデルの高山都さんが共同監修した豪華なショルダーバッグが登場しました。落ち着いたカラーリングと洗練されたデザインは、日常のコーディネートからキャンプなどのアウトドアシーンまで幅広くマッチします。前面にはスノーピークのブランドロゴが施されており、シンプルながらも高級感のある仕上がりになっています。
これひとつでお出かけできる抜群の収納機能
内部はお財布機能を備えており、カードポケットや小銭入れ、お札入れが使いやすく配置されているのが特徴です。スマートフォンや鍵などの必需品もしっかり収まるサイズ感で、これひとつでお出かけが完結します。ショルダーストラップは長さ調節が可能なので、厚着の季節でもスタイルに合わせて快適に持ち運べる実用的なアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)