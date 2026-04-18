『スター・ウォーズ』などSF映画の伝説的パロディ『スペースボール』（1987）の続編映画の原題が『Spaceballs: The New One』に決定した。直訳すると『スペースボール：新しいやつ』といった具合の脱力したタイトルである。

米ラスベガスで開催の映画イベント「CinemaCon 2026」で告知された。カルト的人気を誇る1987年のSFコメディ映画より、奇跡の40年ぶり続編だ。イベント会場では、前作より続投のメル・ブルックスの動画メッセージがお披露目された。ブルックスがお茶目に語っている。

Just like the old one. But newer.



Spaceballs: The New One is coming only to theaters April 23, 2027. - Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio)

「待って、待って！私だよ！メル・ブルックスだよ！大発表があるんだよ。『スペースボール2：ザ・サーチ・フォー・モア・マネー（更なるカネを求めて）』は、今作のタイトルではないんだよ。

なんででしょう？それはね、長年かけて、そのお金を発見したからだよ。ホラ、これね。お金。うちの地下室にあったんだよね。

でも、どこ行っても言われるんだよね。“メル、メル、新しい『スペースボール』はどうなの？”って。“新しい『スペースボール』はいつ作るの？”“『スペースボール』の新しいやつ（The New One）はいつ作るの？”って。

ってなわけで、作りました。そしてタイトルは……『スペースボール：ザ・ニュー・ワン』です。昔のやつみたいだけど、ニューだよ。だから『ザ・ニュー・ワン』だよ。そういうわけなんだよね。

映画でお会いしましょう。シュワルツと共にあらんことを」

「CinemaCon」では会場限定で初映像も解禁されたようだ。米の報告によれば、『スター・ウォーズ』から『アバター』『ハリー・ポッター』まで、あらゆる有名シリーズをパロディしまくっていたというから、一般公開で笑わせてもらうのが楽しみだ。

メル・ブルックスのほか、前作からリック・モラニス、ダフネ・ズニーガ、ビル・プルマン、ジョージ・ワイナーが帰還。あわせて、新キャストとして、脚本兼任のジョシュ・ギャッドのほか、キキ・パーマー、ルイス・プルマン、アンソニー・キャリガンも参加する。

監督は『バーブ・アンド・スター ヴィスタ・デル・マールへ行く』『ストレイズ』のジョシュ・グリーンバウム。脚本はジョシュ・ギャッド、ベンジー・サミット、ダン・ヘルナンデスが手がける。製作にはブライアン・グレイザー、ロン・ハワード、ジェブ・ブロディのほか、ギャッド、ブルックス、グリーンバウム、ケヴィン・ソルターが名を連ねている。

『スペースボール：ザ・ニュー・ワン（原題）』は2027年4月23日にUS公開予定。

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