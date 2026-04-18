紅海の北西端に位置するスエズ湾。複数の貨物船が航行している＝3月12日撮影/Sebastian Gollnow/picture-alliance/dpa/AP/File

（CNN）米空母ジェラルド・R・フォードと駆逐艦2隻は現在、東地中海を離れてスエズ運河を通過後、紅海で活動している。米当局者が明らかにした。

同当局者によればこれらの動きは、イランに対する戦闘作戦を再開するための米軍の態勢維持に向けた広範な取り組みの一環。イランとの停戦が継続しない場合を想定したものだという。

フォードには、紅海で駆逐艦のマハンとウィンストン・S・チャーチルが合流している。

空母ジョージ・H・W・ブッシュも中東に向かっており、到着後フォードと合流するか、あるいは交代する可能性がある。空母エイブラハム・リンカーンも現在、中東で活動している。

イラン軍は15日、米国がイランの港湾封鎖を継続するなら紅海、ペルシャ湾、オマーン湾における船舶の運航を停止すると警告した。

イラン軍の統合司令部であるハタム・アル・アンビヤ中央司令部のアリ・アブドラヒ少将は、封鎖を「違法」と非難し、封鎖が継続すれば停戦協定違反とみなされると述べた。

国営タスニム通信によると、アブドラヒ氏は「このような状況下では、ペルシャ湾、オマーン湾、紅海における輸出入を一切認めない」と述べた。

イランは紅海に面していないが、現地の提携勢力であるイエメンの反政府武装組織フーシ派を通じてこの地域に影響力を持っている。フーシ派は過去に同海域で船舶を標的にしたことがある。