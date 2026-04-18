S・パウリvsケルン スタメン発表
[4.17 ブンデスリーガ第30節](ミレントア・シュタディオン)
※27:30開始
<出場メンバー>
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 15 安藤智哉
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 10 ダネル・シナニ
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 20 マティアス・ラスムセン
MF 21 ラース・リツカ
MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ
FW 27 アンドレアス・フントンジ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 2 マノリス・サリアカス
DF 4 ダビド・ネメス
DF 23 ルイス・オピー
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 18 原大智
FW 19 マルティン・カールス
監督
アレクサンダー・ブレッシン
[ケルン]
先発
GK 1 マービン・シュバーベ
DF 17 アレッシオ・カストロモンテス
DF 22 ジャフマイ・シンプソン・ピュゼー
DF 28 セバスティアン・セブロンセン
DF 39 ジェンク・エズカジャル
MF 6 エリック・マルテル
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 18 イサク・ベルグマン・ヨーハネソン
MF 29 ヤン・ティールマン
FW 9 ラフナール・アヘ
FW 13 サイード・エル・マラ
控え
GK 20 ロン・ロベルト・ツィーラー
DF 2 ジョエル・シュミード
DF 32 クリストファー・ルンド
DF 33 ラブ・ファンデンベルフ
MF 5 トム・クラウス
MF 27 F. Chávez
MF 37 リントン・マイナ
FW 7 ルカ・バルトシュミット
FW 30 マリウス・ビュルター
監督
René Wagner
※27:30開始
<出場メンバー>
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 15 安藤智哉
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 10 ダネル・シナニ
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 20 マティアス・ラスムセン
MF 21 ラース・リツカ
MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 2 マノリス・サリアカス
DF 4 ダビド・ネメス
DF 23 ルイス・オピー
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 18 原大智
FW 19 マルティン・カールス
監督
アレクサンダー・ブレッシン
[ケルン]
先発
GK 1 マービン・シュバーベ
DF 17 アレッシオ・カストロモンテス
DF 22 ジャフマイ・シンプソン・ピュゼー
DF 28 セバスティアン・セブロンセン
DF 39 ジェンク・エズカジャル
MF 6 エリック・マルテル
MF 16 ヤクブ・カミンスキ
MF 18 イサク・ベルグマン・ヨーハネソン
MF 29 ヤン・ティールマン
FW 9 ラフナール・アヘ
FW 13 サイード・エル・マラ
控え
GK 20 ロン・ロベルト・ツィーラー
DF 2 ジョエル・シュミード
DF 32 クリストファー・ルンド
DF 33 ラブ・ファンデンベルフ
MF 5 トム・クラウス
MF 27 F. Chávez
MF 37 リントン・マイナ
FW 7 ルカ・バルトシュミット
FW 30 マリウス・ビュルター
監督
René Wagner
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります