[4.17 ブンデスリーガ第30節](ミレントア・シュタディオン)

※27:30開始

<出場メンバー>

[ザンクト・パウリ]

先発

GK 22 ニコラ・バシリ

DF 3 カロル・メッツ

DF 5 ハウケ・バール

DF 15 安藤智哉

MF 7 ジャクソン・アーバイン

MF 10 ダネル・シナニ

MF 11 アルカディウシュ・ピルカ

MF 20 マティアス・ラスムセン

MF 21 ラース・リツカ

MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ

FW 27 アンドレアス・フントンジ

控え

GK 1 ベン・フォル

DF 2 マノリス・サリアカス

DF 4 ダビド・ネメス

DF 23 ルイス・オピー

DF 25 アダム・ジビガワ

MF 24 コナー・メトカーフ

FW 9 アブドゥリー・シーセイ

FW 18 原大智

FW 19 マルティン・カールス

監督

アレクサンダー・ブレッシン

[ケルン]

先発

GK 1 マービン・シュバーベ

DF 17 アレッシオ・カストロモンテス

DF 22 ジャフマイ・シンプソン・ピュゼー

DF 28 セバスティアン・セブロンセン

DF 39 ジェンク・エズカジャル

MF 6 エリック・マルテル

MF 16 ヤクブ・カミンスキ

MF 18 イサク・ベルグマン・ヨーハネソン

MF 29 ヤン・ティールマン

FW 9 ラフナール・アヘ

FW 13 サイード・エル・マラ

控え

GK 20 ロン・ロベルト・ツィーラー

DF 2 ジョエル・シュミード

DF 32 クリストファー・ルンド

DF 33 ラブ・ファンデンベルフ

MF 5 トム・クラウス

MF 27 F. Chávez

MF 37 リントン・マイナ

FW 7 ルカ・バルトシュミット

FW 30 マリウス・ビュルター

監督

René Wagner

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります