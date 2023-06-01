【HG 1/144 アリュゼウス】 2026年4月25日発売 価格：13,200円

劇場用映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場する大型MS「アリュゼウス」が早くも立体化され、「HG 1/144 アリュゼウス」として4月25日に一般店頭にて発売される。

「HG 1/144 アリュゼウス」。4月25日発売。価格は13,200円

アリュゼウスはミノフスキーフライトシステムによって大気圏内を飛翔できる新型MS「ペーネロペー」が正式配備されるまでの間、パイロットとなるレーン・エイムのためにフライト・フォームでの高速飛行時の練習機として急造された。旧型技術であるプラズマ・ジェット・エンジン式推進システムを応用したシェルフ・ノズル計20基によってミノフスキーフライトの機動力を再現しようとする機体で、機体のコアには、テスト用に製造されたRX-94 量産型νガンダムが入っている。

設定通りに量産型νガンダムをコアとして立体化している

このアリュゼウスがHGシリーズでプラモデル化されると発表された際はSNSなどで大きな話題となり、それに合わせて専用の専用のPVも公開された。

【「HG 1/144 アリュゼウス」 PV】

ガンダムベース東京には現在、その完成サンプルが展示中。Ξガンダムやペーネロペーの完成形を見たときも驚いたが、このアリュゼウスはそれ以上にインパクトのある造形となっている。他にMSには見られない特異な形状の装甲は、1/144スケールにして全高約250mmと巨大で、情報量もかなりのもの。各所に備わったリング状のプラズマリアクターにはクリアパーツを採用。背面のシェルフ・ノズルは設定同様に可動するなど、質感の表現や可動におけるこだわりも要所に見られる。

装甲部分のほとんどの部分がグレーと白のシンプルなカラーリングだ

フライト・フォーム時の機首となる部位はペーネロペーのそれに酷似している

背面に並ぶシェルフ・ノズル。それぞれは独立して可動する

劇中で印象的だったフライト・フォームへの変形ももちろん可能で、写真のMS形態からシルエットは大きく変わる。また全身の装甲を取り外すことで、内包された量産型νガンダムを取り出して、シェルフ・ノズルなど一部の武装を取り付けて単体で楽しむこともできるなど、高いプレイバリューも備えている。

ガンプラでは初登場となった量産型νガンダム。アリュゼウスの装甲をまとえる仕様で設計されている

同じ展示ケース内に展示された「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女.jpg」。両者はこのようなサイズ感となる

これほど情報量の多い機体が一体どのようなパーツ構成のプラモデルとして設計されているのか、非常に気になるところ。4月25日の発売を楽しみに待っていただきたい。

(C)創通・サンライズ