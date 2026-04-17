「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）

阪神は逆転勝ちで連敗を２で止めた。首位・ヤクルトが敗れたため、０・５差に迫った。

七回、森下が決勝弾を放ち、１点差勝利。藤川監督は「重いゲームでしたから、チャンスを待つと。クリーンアップの３番、４番と大山も入れてね。非常に期待していますから、いいホームランでしたね」と振り返った。

１点を追う六回は佐藤輝の左中間の飛球を追った中日の中堅手・花田、左翼手・細川が交錯。転々とする間に三塁打となった。

藤川監督はこの場面に触れ「中日の選手たちが交錯してけがが心配ですけど、ふと我に返る瞬間もあります。やっぱり健康で選手たちにはプレーしてほしいし。その後、健康でやっていましたから」と、大事に至らず安どの表情を浮かべた。

前日のヤクルト−ＤｅＮＡ戦では、球審を務めていた川上拓斗審判員の側頭部にバットが当たり、救急搬送される事故があったばかり。指揮官は「アンパイアの方も昨日バットが当たってということがあって、今日もゲーム前に審判の方とそういう話をしました。いいものを作り上げるというところでは、プレーともうひとつ違う表情もあるというところで。健康でゲームができたことはホッとしている」と語った。