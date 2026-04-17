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スティッククリーナーでおなじみのダイソンは「V12 Detect Slim Fluffy」を12％オフの49,900円（税込）で販売しています。

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「光らせて、見逃さない」LEDヘッドと強力な吸引力

↑ ダイソンの「V12 Detect Slim Fluffy」

V12 Detect Slim Fluffyは、パワフルで小型な「Dyson Hyperdymiumモーター」を搭載。毎分最大125,000回転し、微細なホコリから大きなゴミまで吸い取ります。ダイソンならでは吸引力のほかに、V12 Detect Slim Fluffyの特徴としては、「LEDヘッド」が明るい場所でも目に見えないホコリを浮かび上がらせること。掃除のやり残しを防ぎ、徹底的なお掃除をサポートします。

また、吸引口に設置されたピエゾセンサーがゴミの量やサイズを検知し、吸引力を自動で調整。さらに、吸い込んだゴミの結果を液晶ディスプレイにリアルタイムで表示するため、掃除の成果を数値で確認できるのもダイソンならではの魅力です。

最長60分の長時間駆動を実現しているため、家全体をじっくり掃除したい人にもうれしいでしょう。

付属のコンビネーションノズルや隙間ツールを活用すれば、机の上や部屋の狭いすき間も手軽に掃除可能。スティックのほかに、ハンディクリーナーや布団クリーナーとしてもマルチに活躍してくれます。

コードレススティッククリーナーの代名詞ともいえるダイソンの製品が気になっている人は、この機会にぜひチェックしてみてください。

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