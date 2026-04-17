元プロレスラーでタレントの長州力が１７日放送のＴＢＳ系３時間特番「それＳｎｏｗ Ｍａｎにやらせて下さいＳＰ」（金曜・この日は午後７時）に出演。共演の「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」メンバーから過去の共演を明かされるも「覚えてない」を連発する一幕があった。

「とんねるず」の木梨憲武が「Ｓｎｏｗ Ｍａｎを連れ回すバスツアー」企画で「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」メンバーが訪れたのが東京・目黒の有名ステーキハウス「リベラ」だった。

レスラーやボクサー御用達の名店で待ち構えていたのが長州。木梨に「リベラに一番通う人！」と年間３００回は通っていることを明かされた後、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」佐久間大介に「ロケでご一緒させていただいて」と過去の共演歴とともにあいさつされると「ああ、覚えてないな」と、つぶやいた長州。

同じく岩本照に「１回、学校の屋上で叫ぶヤツに長州さんに来ていただいて、ご一緒させていただいて。覚えてますか？」と２０２４年６月放送の「未成年の主張」企画での共演について聞かれても「いやあ、ちょっと（脳が）溶けてきてるね」とまったく覚えていないことを明かしていた。