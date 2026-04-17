◇プロ野球セ・リーグ 広島ーDeNA(17日、マツダスタジアム)

5回まで「1-1」の同点としていた広島。6回のマウンドには2番手・島内颯太郎投手を送るも、四死球などで2アウト満塁のピンチを招き、勝ち越しを許しました。

この日の先発は岡本駿投手。初回に1点を失うも、以降は状態を持ち直し5回1失点でマウンドを降ります。そんな中、2回には佐々木泰選手がタイムリーを放ち、試合を振り出しに戻しました。

しかし6回、2番手でマウンドにあがった島内投手が、先頭へ死球で出塁を許します。さらにゴロの間に進塁を許すと、後続のセンターフライの間に3塁へ進まれました。その後は宮下朝陽選手を申告敬遠とするも、対する先発・平良拳太郎投手にも四球で出塁を許し2アウト満塁のピンチ。ここで迎えた牧秀悟選手にセンターへ抜ける勝ち越しタイムリーとされました。

2アウト1、2塁の場面でマウンドは3番手・塹江敦哉投手にスイッチするも、ここでもタイムリーを浴びさらに1失点。それでも続く走者をホームでタッチアウトとし、3アウトとしました。

この回、広島は3点ビハインドとしています。