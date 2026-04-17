『名探偵コナン』1198話 シンデレラと、頻発する盗難事件！
アニメ『名探偵コナン』の1198話「シンデレラの靴」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1198話のあらすじはこちら。
＜1198話「シンデレラの靴」＞
財閥の御曹司・醍醐優から ”シンデレラ” 探しを依頼された小五郎とコナン。情熱的で恋に一直線な優は、昨夜のパーティーで出会った美女に一目惚れするが、彼女は名も素性も告げぬまま、まるでシンデレラのように片方の靴だけを残して忽然と姿を消したという。一方、各地のパーティー会場では貴重品を狙った盗難事件が相次いで発生。コナンたちは頻発する盗難事件と ”シンデレラ” の奇妙な重なりに気づくが……
＞＞＞『名探偵コナン』1198話の先行カットをすべてチェック！（画像6点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜1198話「シンデレラの靴」＞
財閥の御曹司・醍醐優から ”シンデレラ” 探しを依頼された小五郎とコナン。情熱的で恋に一直線な優は、昨夜のパーティーで出会った美女に一目惚れするが、彼女は名も素性も告げぬまま、まるでシンデレラのように片方の靴だけを残して忽然と姿を消したという。一方、各地のパーティー会場では貴重品を狙った盗難事件が相次いで発生。コナンたちは頻発する盗難事件と ”シンデレラ” の奇妙な重なりに気づくが……
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（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
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