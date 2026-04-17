　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9888(　　3126)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1499(　　1213)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2989(　　2747)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 914(　　 310)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 620(　　 417)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 535(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 467(　　 449)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　40(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1756(　　1376)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 993(　　 652)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1939(　　1899)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1661(　　 301)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1369(　　　 0)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1729(　　1729)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1451(　　 861)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 546(　　 330)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3171(　　1117)
　　　　　 　 　 6月限　　　 50504(　 22808)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　11(　　　 5)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 676(　　 506)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　15(　　　 7)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1635(　　 549)
　　　　　 　 　 6月限　　　 27043(　 11185)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　45(　　　45)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 242(　　 242)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3028(　　3028)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　11(　　　11)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 520(　　 520)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 263(　　 263)
　　　　　 　 　 6月限　　　 15157(　 15157)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース