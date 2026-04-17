主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9888( 3126)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 1499( 1213)
日経225ミニ 6月限 2989( 2747)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 914( 310)
TOPIX先物 6月限 620( 417)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 535( 0)
TOPIX先物 6月限 467( 449)
日経225ミニ 6月限 40( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1756( 1376)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 993( 652)
日経225ミニ 5月限 2000( 0)
6月限 1939( 1899)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1661( 301)
TOPIX先物 6月限 1369( 0)
日経225ミニ 5月限 1000( 0)
6月限 1729( 1729)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1451( 861)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 546( 330)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 3171( 1117)
6月限 50504( 22808)
7月限 11( 5)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 676( 506)
9月限 15( 7)
日経225ミニ 5月限 1635( 549)
6月限 27043( 11185)
7月限 45( 45)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15( 15)
日経225ミニ 5月限 242( 242)
6月限 3028( 3028)
7月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 520( 520)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 5月限 263( 263)
6月限 15157( 15157)
7月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9888( 3126)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 1499( 1213)
日経225ミニ 6月限 2989( 2747)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 914( 310)
TOPIX先物 6月限 620( 417)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 535( 0)
TOPIX先物 6月限 467( 449)
日経225ミニ 6月限 40( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1756( 1376)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 993( 652)
日経225ミニ 5月限 2000( 0)
6月限 1939( 1899)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1661( 301)
TOPIX先物 6月限 1369( 0)
日経225ミニ 5月限 1000( 0)
6月限 1729( 1729)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1451( 861)
9月限 10( 10)
TOPIX先物 6月限 546( 330)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 3171( 1117)
6月限 50504( 22808)
7月限 11( 5)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 676( 506)
9月限 15( 7)
日経225ミニ 5月限 1635( 549)
6月限 27043( 11185)
7月限 45( 45)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15( 15)
日経225ミニ 5月限 242( 242)
6月限 3028( 3028)
7月限 11( 11)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 520( 520)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 5月限 263( 263)
6月限 15157( 15157)
7月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース