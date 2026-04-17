『よう実』第4期の第7話あらすじ＆場面カット解禁 1年生たちケンカ？一触即発の状況
アニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』（よう実）4th Season2年生編1学期の第7話「暗躍」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】殴り合いのケンカ！？呆れ顔の美女たち 公開された『よう実』場面カット
第7話「暗躍」は、2年生たちがクラス間で無人島サバイバル試験に向けたグループ作りを進める中、1年生たちも各クラスの代表者が話し合いのために集まっていた。グループ参加を拒み続け、ポイントでの取引にしか応じないと一点張りの宝泉に宇都宮が対抗し、その場が一触即発の状況になる。
同作は、2015年にMF文庫Jより刊行され、現在、シリーズ累計840万部を突破している人気ライトノベルが原作。徹底した実力至上主義を掲げた「東京都高度育成高等学校」が舞台で、不良品が集まる場所と揶揄される最底辺のクラス・1年Dクラスに配属された主人公・綾小路清隆とクラスメイトたちのストーリー。
■キャスト
綾小路清隆：千葉翔也
堀北鈴音：鬼頭明里
軽井沢恵：竹達彩奈
櫛田桔梗：久保ユリカ
龍園翔：水中雅章
一之瀬帆波：東山奈央
坂柳有栖：日高里菜
七瀬翼：佐藤未奈子
宝泉和臣：江頭宏哉
天沢一夏：瀬戸桃子
八神拓也：徳留慎乃佑
椿桜子：佐伯伊織
宇都宮陸：坂田将吾
【画像】殴り合いのケンカ！？呆れ顔の美女たち 公開された『よう実』場面カット
第7話「暗躍」は、2年生たちがクラス間で無人島サバイバル試験に向けたグループ作りを進める中、1年生たちも各クラスの代表者が話し合いのために集まっていた。グループ参加を拒み続け、ポイントでの取引にしか応じないと一点張りの宝泉に宇都宮が対抗し、その場が一触即発の状況になる。
■キャスト
綾小路清隆：千葉翔也
堀北鈴音：鬼頭明里
軽井沢恵：竹達彩奈
櫛田桔梗：久保ユリカ
龍園翔：水中雅章
一之瀬帆波：東山奈央
坂柳有栖：日高里菜
七瀬翼：佐藤未奈子
宝泉和臣：江頭宏哉
天沢一夏：瀬戸桃子
八神拓也：徳留慎乃佑
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