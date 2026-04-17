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YouTubeチャンネル『もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】』で公開されている、『行列ができるハムスターの占い館～しゅくれの部屋～【14】体型が気になるハムスター』という動画が、可愛すぎると注目を集めています。動画では、下半身のボリュームに悩むジャンガリアンハムスターのかぬれちゃんが、占い館を訪れて相談する微笑ましい様子が収められています。



占い館の主であるしゅくれのもとにやってきた相談者のかぬれちゃん。その悩みは自身のぽっちゃりとした体型について。「おちりが大きくて首がありません」「下半身が大ボリュームのせいで、飼い主がおちりをやらしい目で見てくるし」と切実な思いを打ち明けます。さらに、スリムなのえるお姉ちゃんとは体型が違いすぎて同じハムスターに見えないとこぼすと、占い師のしゅくれも「なるほど、もはや別物ですね」と納得の様子です。



スリムビューティーになりたいと願うかぬれちゃんは、「どうしたららぐびれを作れますか？」と質問。「ねじれ体操するといいよー」というアドバイスを受け、仰向けになって体をねじるポーズに挑戦。「こうですか？」「これでいいですか？」と一生懸命に取り組む姿が愛らしさを誘います。



しかしそんなかぬれちゃんの涙ぐましい努力を占い師しゅくれが斬りこんで「おやめなさい！すふれおじいちゃんにくびれなど存在しません。アドバイスは役に立たないでしょう！」と、ばっさり。思わぬ乱入に「じゃあどうすればいいの？」と尋ねるかぬれちゃんに対し、今度は「Xポーズがおすすめでしょう！」と提案が。さっそく短い前足を胸の前でクロスさせようと試みますが、「無理だよー」と諦めてしまう可愛らしいオチとなりました。



ぽっちゃり体型を気にするハムスターたちのユーモアたっぷりのやり取りは、見ているだけで癒やされる充実のショート動画となっています。