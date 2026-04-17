酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロ氏の超越的なまなざし

【世界平和を願います】

【お悩みNo.179】昔のブクロさんのブログとか読んでたら、携帯ストラップと待ち受けがマイメロちゃんだった時期があると知りました。 ブクロさん、今好きなキャラクターとか気になってるキャラクターいますか？【PN:眼精疲労・18歳・大学生】

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――そんな趣味があったんですね。

ああ、あったな。あれ、何やったんやろな。

――モテたかったんですかね？

そうかもしれないですね。当時はまだ若手で、キャラものを「可愛い」って言うのが面白いんちゃうかって思ってたんでしょう。当時20代で、東京に来る前。もしかしたらその時に仲良うしてた子が好きやったのかもしれないですね。そもそもなにかにハマるってことがあんまないんで。

――好きなキャラクターはいない？

昔はドラゴンボールとか好きでしたね。ベジータとか。大学生の頃はドラゴンボールとかようフィギュア集めたりしてました。ガチャガチャとかも集めてました。

――ドラゴンボールが好きだったとは初耳です。

いや、まあ薄いからね。多分みんなが好きだったから自分も見ようかなってくらい。アニメを毎週欠かさず見てたのは、次の日にみんなドラゴンボールの話をするから、見とかなあかんなと。

――熱量を1ミリも感じないです。

そうですよ。だからドラゴンボールってどんな話だっけと聞かれても全然覚えてない。

――ドラゴンボールの能力や道具。どれが一番憧れますか？

舞空術じゃないですかね。空を自在に飛べるって夢がある。あとは瞬間移動も憧れましたね。

――瞬間移動が使えたら何をします？

これはちょっと良くないかもしれないですけど、可愛い子の......

――質問を変えましょう。空を飛べるとしたらどうします？

家と事務所の往復ですね。信号も渋滞もないのは気持ちがええでしょう。

――ドラゴンボールが揃ったら何を願うんでしょう。

願いですか。それってめっちゃ注目されてるんですかね？「あいつが7個集めたぞ」って世界中で話題になって大量のマスコミが集まってくる。「さあ今から何言うねん」っていうのと、密かに集めた場合では願いが違うと思います。

――確かに。では、衆人環視のもとで何を願いますか。

その後のこと考えて、ちゃんと世界平和って言いますわ。それによって名誉やらお金が生まれるんやとか考えたらそれが一番。その後は一生安泰でしょう。

――じゃあそっと集めました。

女優の吉岡里帆さんと1日一緒にいさせてくださいって言いますね。そういう時にパッと浮かぶ名前って、好きな漫画と一緒で昔から変わらないんですよね。

【もうトラウマですね】

【お悩みNo.180】 森田さんがよくやっているという「アナル遊び」の内容が気になります。別にやりたいとは思わないのですがシンプルに興味が湧きました。ディルドやらパールやら入れるんですかね。ブクロさんが思う「アナル遊び」を教えてください。【PN:ぶくっち・10代・女性・学生】

＊ ＊ ＊

――森田さんのアナル事情について。

知らんがな。森田に聞いてください。五反田のそういうマッサージのお店で四つん這いになったら、「相方さんはこのあたりで肛門を差し出してきますよ」って言われて、ぞっとしたことがあります。

――相方のアナル事情は知りたくない。

もうトラウマですね。お尻をちょっといじくってもらうのが好きなんて知りたくない。

――自分は差し出そうと思わなかった？

全然思わなかったです。相方のケツに突っ込んだ指でちんちん触ってたんかと思ったら萎えてしまいました。

――そもそも「アナル遊び」って何でしょう。

ほんまですね。指を突っ込む以外何で楽しむんでしょう。アナルのしわでも数えるんですか？

――小柳ゆきの歌みたいに。

匂い嗅ぐ、舐める、指を入れる。あとは、どれだけ便意を我慢するかね。帰り道にうんこしたくなって、「ここのコンビニはトイレあるけど、家まで我慢してみようか」とチキンレースをすることはあります。最終的に家でするのが一番じゃないですか。

――それは我慢できるという勝算があるからできるのでは。

でも、うんこを限界まで我慢して、トイレに駆け込んで、下ろしたパンツの布に触れるかどうかのタイミングでうんこ出るあの気持ちよさね。あの快感を味わいたいから我慢してしまう。あれは楽しいな。

――それがブクロの「アナル遊び」。

アナザースカイみたいに言わないでください。森田みたいにアナルを簡単に他人に差し出さないでほしい。みなさんは自分でアナルを開発してほしいですね。

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●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official

取材・文・撮影／キンマサタカ