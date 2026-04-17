あいのり・桃、人間ドックで驚きの数値「ノーブラでも気にならない」
恋愛バラエティ番組『あいのり』出演で知られるブロガーの桃が、年に1度の人間ドックを受診したことをブログで報告し、検査結果や院内の様子についてつづった。
【写真】スムーズな診療体制に感心…同じ日に人間ドックを受信したクロ＆モモ
桃は「年に一度の人間ドックで、驚きの結果…！」と題し、「今日は、朝から、人間ドック！！」と来院を報告。毎年通っている東京のクリニックについて「病院とは思えないほどおしゃれ」とし、女性専用ならではの環境に触れながら「ノーブラでいても、気にならないのが良いよねっ笑」と率直な感想を明かした。
また、同じく『あいのり』元メンバーでブロガーのクロと同日に予約していたことも紹介し、「診察の流れに無駄がなくて、待ち時間がほんっっとに少ない」とスムーズな診療体制にも言及した。
検査結果では、最高血圧91、最低血圧51という数値を公開し、「血圧低すぎない?!笑」と驚きをにじませた。
桃は2019年に6歳年下の男性と交際を開始し、2020年に再婚。2021年5月5日に第1子長男、2022年5月5日に第2子次男が誕生している。
【写真】スムーズな診療体制に感心…同じ日に人間ドックを受信したクロ＆モモ
桃は「年に一度の人間ドックで、驚きの結果…！」と題し、「今日は、朝から、人間ドック！！」と来院を報告。毎年通っている東京のクリニックについて「病院とは思えないほどおしゃれ」とし、女性専用ならではの環境に触れながら「ノーブラでいても、気にならないのが良いよねっ笑」と率直な感想を明かした。
検査結果では、最高血圧91、最低血圧51という数値を公開し、「血圧低すぎない?!笑」と驚きをにじませた。
桃は2019年に6歳年下の男性と交際を開始し、2020年に再婚。2021年5月5日に第1子長男、2022年5月5日に第2子次男が誕生している。