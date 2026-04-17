将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催＝報知新聞社・日本将棋連盟、特別協賛＝（株）ユニバーサルエンターテインメント）でタイトルを奪取した西山朋佳女流名人＝白玲、女流王将＝の就位式が１７日、都内で行われた。

西山は福間香奈女流五冠＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に３連勝し、３期ぶり２度目の戴冠（たいかん）。「今回の女流名人戦は、３年越しの奪還という形になりました。昨年、一昨年とタイトル戦には出られていたけど、結果を挙げられていなかったというところで、リーグ戦も含めて大きく味方してくれたところがあったかなという風に思っております」と振り返った。

福間とは、第２局で公式戦で１００回目の対戦となる百番指しを達成。今後に向けて「１００番のうち、ほとんどがタイトル戦の中での対局という意味では、清水（市代）会長と中井（広恵）先生の１２５局といったところを目指すのが、結果的にタイトル戦を長く戦えていることに重なるかと思う。一つ、そこを目指して頑張っていければという風に思っております」と意気込んだ。