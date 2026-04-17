開催：2026.4.17

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 2 - 3 [ロッキーズ]

MLBの試合が17日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとロッキーズが対戦した。

アストロズの先発投手はライアン・ワイス、対するロッキーズの先発投手はフアン・メヒアで試合は開始した。

1回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 1-0 COL、6番 ジョーイ・ロパフィド 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 2-0 COL

3回表、2番 タイラー・フリーマン 2球目を打ってサードゴロ 5-4-3のダブルプレイでロッキーズ得点 HOU 2-1 COL

4回表、4番 ハンター・グッドマン 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでロッキーズ得点 HOU 2-2 COL

5回表、2番 タイラー・フリーマン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 HOU 2-3 COL

試合は2対3でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのチェイス・ドーランダーで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はアストロズのクリスチャン・ロアで、ここまで0勝1敗0S。ロッキーズのボドニクにセーブがつき、0勝1敗2Sとなっている。

ここまでアストロズは8勝12敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方ロッキーズは7勝12敗で7.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-17 12:34:16 更新