お笑いコンビ、バイきんぐが単独ライブ「暴音（ぼうおん）」を日本全国7都市で9公演行うことが17日、発表された。7月3、4日の東京2DAYSから、広島、福岡、愛知、大阪、石川、宮城を経て8月28日の東京ファイナルまで、日本全国7都市で9公演が行われる。

司会、キャンプ芸人、そしてバラエティーと大活躍の小峠英二（49）と西村瑞樹（48）だが「キングオブコント2012」王者である2人の真骨頂はコント。2008年の初単独ライブ「鬼火」から16回目となる今年も、オール新作コントネタに撮り下ろしの幕あいVTRで構成される。

小峠は「単独ライブは我々の絶対的な表現の場であり、何ものにも変え難い圧倒的興奮領域。新ネタをやっている時は右脳が溶け出し波動が会場を飛び出し、宇宙とつながっているような感覚に陥ります。肉親であり友でありライバルであるお客さんと言霊を交わし魂の交換をしながら、現世との決裂に奮闘したいと思います。と、先日西村が言っていました。薬物を使用していると思います」。

西村は「ネタを書いてない方の人間に意気込みもへったくれもありません。ひたすら忠実に台本を覚え相方の演出通りにやり切るだけ。ただそのための準備として僕がやることは『早メシ早グソ芸のうち』という芸人の基本を毎日実行するのみ。来たる単独ライブの初日まで、私は快食快便を貫き通すでしょう。皆さま、今年もバイきんぐ単独ライブツアー『暴音』をよろしくお願いします」と話している。

▼バイきんぐ単独ライブ「暴音（ぼうおん）」

7月3日 東京・一ツ橋ホール（午後6時開演）

同4日 東京・一ツ橋ホール（午後4時開演）

同14日 広島県民文化センター多目的ホール（午後6時30分開演）

同18日 福岡・SAWARAPIA（ももち文化センター）（午後5時開演）

同31日 愛知・中電ホール（午後6時30分開演）

8月1日 大阪・松下IMPホール（午後5時開演）

同8日 石川・金沢市文化ホール（午後5時開演）

同22日 宮城・多賀城市文化センター（午後5時開演）

同28日 東京・ニッショーホール（午後6時開演）

チケットは「楽天チケット」で。

一次先行予約は4月17日正午〜同26日午後11時59分。二次先行予約は5月1日正午から同10日午後11時59分。

一般発売は東京公演は6月6日午前10時から。宮城、石川、愛知、大阪、広島、福岡公演は6月26日午前10時から。