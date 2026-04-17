視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

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松井ケムリ探偵の調査した『超巨大スズメバチの巣をとりたい』は、長野県の女性（41）から。うちの小学５年の息子は、ハチの巣が大好き。寝ても覚めても「ハチの巣」「ハチの巣」…。ハチが好きというわけではなく、ハチの巣に魅力があるようだ。私が住む地域では、家の軒下や樹木にスズメバチがよく巣を作る。そこで、知り合いの家にできた巣をとらせてもらって、家の中に飾ったりしている。外出すると、常にハチの巣を探していて、巣が町のどこにあるか、ほとんど把握している。ところが、息子の力だけでは、どうしてもとれないモノもあるようで、手伝ってもらえないだろうか、というもの。

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依頼者の息子カケル君はハチの巣の触り心地や見た目が好きだそうで、高いところは苦手だがハチの巣の魅力には敵わないという。そこで、ケムリ探偵に手伝って欲しいのは、まさかの「運転」！？ 早速、近所の蔵で見つけたキイロスズメバチの巣を持ち主の許可を得てとることとなったが、相当の高さがあり用意した竿では届かない。そこで、ハチと会話ができるという88歳の専門家が、弟子と共に駆け付けてくれた。驚異のハチ人生を送る師匠曰く「巣をとるのは簡単」。カケル君は、高所のハチの巣をゲットすることができるのか！？

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4月17日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、竹山隆範探偵の『獅子舞大好きな５才児』、田村裕探偵の『ツイスター最強男』など、様々な依頼を解決した。