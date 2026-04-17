「我々もイノウエをKOするつもりで臨む」傑物・井上尚弥とどう戦う？　中谷潤人の名参謀が米メディアで語った決戦の“分かれ目”とは――

井上と中谷。日本ボクシング界屈指の偉才のバトルは世界規模で注目を集めている(C)Getty Images

激闘必至の一戦に高まる期待感

決戦の時が迫っている。来る5月2日に東京ドームで開催される世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、WBA、WBC、WBO世界同級1位・中谷潤人（M.T）のマッチアップだ。

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互いに負け知らずで、“その瞬間”への期待感を創り続けてきた。昨年3月に行われた2024年の年間優秀選手表彰式において、“絶対王者”である井上が「1年後の東京ドームで日本ボクシングを盛り上げよう」と呼びかけ、これに中谷が「ぜひ、やりましょう」と呼応し、実現に向けた動きが加速。以降、両雄の戦いは常に東京ドーム決戦含みで語られるようになった。

世間の下馬評は「モンスター優位」の見方が堅い。中谷は転級初戦となった昨年12月27日セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）戦で苦戦。辛くも判定勝ちを収めたものの、“あわや初黒星か”と感じさせたほどの内容は、少なくない不安も残るものだった。尋常ではない対応力を持つ井上とのマッチアップに向けた機運を高めるものではなかった。

とはいえ、成功する自信がなければ、異例の対戦要求に応じることもなかったはずである。実際、中谷陣営は「打倒・井上」への想いを強くしている。米ボクシング専門サイト『Boxing Scene』のインタビューに応じた名参謀のルディ・エルナンデス氏は「あれほどの相手を尊重するのは当然だが、ゴングが鳴ったら勝利以外には考えない。我々には勝利こそが全てだ」と力説している。

無論、チャレンジャー側が百戦錬磨の怪物を軽視しているわけではない。そこはエルナンデス氏が「私はイノウエを今のボクシング界で世界最高のファイターだと考えているし、我々は手強い相手と対戦することになる」と語る通りだ。

それでも、負けるわけにはいかない。いまだ前人未到のモンスターの牙城を崩す自信はある。中谷を14歳から手塩にかけてきた聡明な名伯楽は、「もちろん勝つ。始まりのあるものには、必ず終わりがある」と続けている。

「頂点に立てば、それ以上は進めない。今日はナンバーワンでも、明日は別の誰かがナンバーワンになるんだ」