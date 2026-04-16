◆体操 全日本個人総合選手権 第１日（１６日、高崎アリーナ）

女子の予選が行われ、１５歳の新星、西山実沙（なんば体操ク）が、合計５５・６５６６点の首位で１８日の決勝に進んだ。

最初の跳馬で１４・３００点の全体トップの数字をたたきだし、滑り出すと流れをつかんだ。続く段違い平行棒では、前日の公式練習で合わせ切れずＤスコア（技の難度）を落としてのぞむんだが、完成度の高い演技でまとめ１４・２３３点とこちらも全体トップと２種目で首位に立ち、そのまま逃げ切った。「（段違い平行棒は）自分の中では完璧な演技ができました。去年から優勝目指して練習してきたので、その練習の成果を出せて良かったです」とはにかんだ。

昨年の世界ジュニア選手権では個人総合で銅メダルを獲得し、種目別床では金メダルを手にした。１６歳で迎える今年の世界選手権（１０月、オランダ）が今季の目標だ。「世界選手権で団体のメダルに貢献して２年後のロサンゼルス五輪に向けて世界での経験を積みたい」と気持ちは強い。

１８日の決勝に向けて「あまりまだ実感がないですが、しっかり調整して優勝できるように頑張ります」と気合を入れた。