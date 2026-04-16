いつもの飲み会メンバーに、初参加の男性を加えて上司の家で宅飲み。楽しい時間を過ごすも、その飲み会の真の目的を知りゾッとする…【漫画家インタビュー】

いつもの飲み会メンバーに、初参加の男性を加えて上司の家で宅飲み。楽しい時間を過ごすも、その飲み会の真の目的を知りゾッとする…【漫画家インタビュー】