母の日のプレゼントなどで人気「長崎市の花 “アジサイ”」直売会が18日スタート《長崎》
長崎市の花「アジサイ」の直売会が、18日(土)から市内で始まります。
今年も色とりどりの品種がそろっています。
18日(土)から始まる直売会を前に、16日17日の2日間は得意客を対象とした先行販売を行っている、長崎市の「三浦園芸」。
丸いボリューム感が人気の「コットンキャンディ」。
白とピンクのグラデーションが美しい「女神降臨」など、約40種類、2万2000株のアジサイを栽培する
（常連客）
「きれい。いろんな種類があっていい」
（常連客）
「色と葉が元気なところがいい。毎年違うから、2回か3回くらい(買いに)来る」
今年はアジサイの魅力を、例年以上にPR。
（鈴木市長）
「ありがとうございます」
三浦園芸3代目の三浦 僚さんらが、長崎市の鈴木市長を16日に表敬訪問しました。
来月15日から始まる『OTAKUSAまつり＋』では、約1300鉢のアジサイを出荷し、中島川周辺を彩るそうです。
（三浦園芸 三浦 僚 社長）
「ボリュームと花の色をはっきり出せているので、完璧な状態。花好きな人はもちろん、花に興味がない人にも楽しんでもらいたい」
直売会は、18日(土)～来月10日(日)までの開催です。