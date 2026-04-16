長崎市の花「アジサイ」の直売会が、18日(土)から市内で始まります。

今年も色とりどりの品種がそろっています。

18日(土)から始まる直売会を前に、16日17日の2日間は得意客を対象とした先行販売を行っている、長崎市の「三浦園芸」。

丸いボリューム感が人気の「コットンキャンディ」。

白とピンクのグラデーションが美しい「女神降臨」など、約40種類、2万2000株のアジサイを栽培する

（常連客）

「きれい。いろんな種類があっていい」

（常連客）

「色と葉が元気なところがいい。毎年違うから、2回か3回くらい(買いに)来る」

今年はアジサイの魅力を、例年以上にPR。

（鈴木市長）

「ありがとうございます」

三浦園芸3代目の三浦 僚さんらが、長崎市の鈴木市長を16日に表敬訪問しました。

来月15日から始まる『OTAKUSAまつり＋』では、約1300鉢のアジサイを出荷し、中島川周辺を彩るそうです。

（三浦園芸 三浦 僚 社長）

「ボリュームと花の色をはっきり出せているので、完璧な状態。花好きな人はもちろん、花に興味がない人にも楽しんでもらいたい」

直売会は、18日(土)～来月10日(日)までの開催です。