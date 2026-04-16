リング上に現れた規格外の“9等身”ラウンドガールが突如、驚異の身体能力を披露。180度開脚の華麗な側転にネットがざわついた。

【映像】身長173センチの9等身ラウンドガール（全身正面）

4月11日、代々木競技場第二体育館で開催された「K-1 GENKI 2026」の第２部。第1試合目はK-1スーパー・フェザー級の一戦。第3代K-1 WORLD GP＆第4代Krushフェザー級王者で約２年ぶりの復帰戦となる江川優生（POWER OF DREAM）と伝統派空手をバックボーンに持つ西本也史（K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST）が激突。試合はフルラウンドの末に3-0で西本が勝利。江川は復帰戦を白星で飾ることができなかった。

この試合では、身長173センチの“9等身”美女として人気で「グラビア オブ ザ イヤー'24」グランプリを受賞した斎藤恭代がスペシャルラウンドガールとして登場。圧巻のパフォーマンスにさまざまな反響が相次いだ。

1ラウンド終了時のインターバルで登場した斎藤は、続く2ラウンド終了時のインターバルでも続けて登場。斎藤はプラカードを持つ前に器械体操の経験を生かして華麗に側転を披露。回転の際に脚を180度に開脚させるなど、抜群のパフォーマンス、スタイルで会場を魅了した。

突然のパフォーマンスにネットからは「何この運動神経」「いきなりスゴイ」「スタイルえぐい」「脚長っ」といった反響が相次いだ。