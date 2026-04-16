スクウェア・エニックスは、『ドラゴンクエスト』の公式ベビー・キッズ向けブランド「ドラクエベビー＆キッズ」より、夏向け新商品を4月16日から順次発売することを発表した。

【画像あり】子供がスライムになりきり！ 販売商品一覧（全24枚）

今回の新商品は、ラッシュガードやサーフパンツなどのスイムウェア、涼しいメッシュ生地を使用したパジャマなど、夏シーズンに向けたアイテムが中心となっている。ロンパースやTシャツ、キャップ、ハットといった定番アイテムの新デザインも加わり、幅広いラインナップが展開される。知育絵本「スライムぴぴぴ」のキャラクターをあしらった総柄アイテムも新たに登場する。

ウェア類では、スライムやメタルスライムをサガラ刺繍で表現した半袖ボディスーツ（各2,999円）や半袖Tシャツ（各2,900円）、スパンコールをひっくり返すとスライムとメタルスライムが入れ替わる仕掛け付きの半袖Tシャツ（各2,900円）などがラインナップ。サロペット風半袖ロンパースは「スライムぴぴぴ」デザインと「スライムたち」デザインの2種（各3,999円）が用意される。

スイムウェアとしては、フード部分がスライムの形になった「スライムなりきり水着」（3,999円）、「スライムぴぴぴ」デザインのラッシュガード（3,099円）とサーフパンツ（2,299円）が登場。ラップタオルもスライムデザインと「スライムぴぴぴ」デザインの2種（各3,299円）が展開される。

小物・雑貨類では、スライム型・メタルスライム型のキャップ（各1,999円）、日よけ付きツイルハット（2,299円）、スライムまたはメタルスライムのぬいぐるみが付いたにぎにぎベビータオル（各1,999円）、ガーゼ3枚セット（各1,299円）などが揃う。

メッシュパジャマ（2,499円）は「スライムぴぴぴ」に登場するスライムたちがデザインされており、原ペコリ描きおろしの「寝ているスライム」の柄も含まれている。

販売は全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびオンラインストア、スクウェア・エニックス e-STOREにて4月16日より順次開始される。一部取り扱いのない店舗がある。

（文＝リアルサウンドテック編集部）