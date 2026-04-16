【GRAPHT CUP 2026】 5月30日～開催予定

「GRAPHT CUP 2026」ロゴマーク

MSYは、同社のブランド「GRAPHT」主催によるオープン大会「GRAPHT CUP 2026」を5月30日から開催する。

本大会は、カプコンの対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」を採用した、誰もが参加でき優勝を目指せるオープン大会。同社は、格闘ゲーマーが自身の可能性を信じて挑戦できる場を提供し、そこから新たな才能が発掘されることを目指しているとしている。また、多様なプレーヤーとのつながりや交流が生まれることで、参加者の人生を変えるきっかけとなるような「未来を変える一撃」を生み出すことを目的としているとのこと。

本大会では、東京・大阪・岩手でのオフライン予選と、オンライン予選を組み合わせることで、より多くの格闘ゲーマーが参加しやすい仕組みを実現。会場ならではの熱気や、プレーヤー同士が直接顔を合わせて競い合い、交流できるオフライン大会の魅力を大切にしながら、地域やスケジュールの都合で現地参加が難しい人にも、オンライン予選を通じて挑戦の機会を提供する。

大会のキービジュアルは、イラストレーターのはあと氏による描き下ろし。「誰でも参加できる」、「本気で楽しんでトップを目指す」をコンセプトにしたアートとなっており、本描き下ろしアートを使用したアイテムも順次発表予定となっている。

「GRAPHT CUP 2026」キービジュアル

大会スケジュール

5月30日に東京での予選（1）（東京予選A）、6月13日に大阪での予選（2）、7月12日に岩手での予選（3）、7月18日に東京での予選（4）（東京予選B）、そして予選（5）として8月1日にオンライン大会を実施し、各予選の優勝者が決勝へ進出する。なお、東京開催となる予選（1）（渋谷区・東京予選A）と予選（4）（中野区・東京予選B）は、重複してのエントリーおよび出場はできない。参加機会の公平性を保ちながら、それぞれの予選に異なるプレーヤーが挑戦しやすい構成とすることで、より幅広い人の参加を目指している。重複エントリーが発覚した場合は、どちらのエントリーおよび大会成績も無効となる。

予選を勝ち抜いた選手は決勝会場まで招待

予選を勝ち抜いた選手は、決勝会場まで招待される。移動交通費および宿泊費（上限税込50,000円）は主催者が負担する。優勝をはじめとする各賞には総額1,150,000円の賞金を用意。加えて、カプコンより上位2名に一般社団法人日本eスポーツ連合（以下、JeSU）公認プロライセンス発行の推薦が行なわれる。ライセンス保持者が上位の場合は、繰り下げ推薦無しとなる。

「GRAPHT CUP 2026」

ゲームタイトル：「Street Fighter 6（ストリートファイター 6）」

開催形式：オフライン予選（1）（2）（3）（4）、2ブロック制オンライン予選（5）の5つの予選トーナメントを実施。各予選上位者が決勝リーグに進出。

【ルール】

・オフライン予選：Steam版「ストリートファイター 6」を使用

・オンライン予選：プレイステーション 5版、プレイステーション 4版、Xbox Series X|S版、Steam版、Nintendo Switch 2版いずれかの「ストリートファイター 6」を使用

・オフライン決勝：Steam版「ストリートファイター 6」を使用

・ゲームデータは大会開催日までにリリースされるすべてのアップデート、パッチおよびステージに加えて、大会開催日の7日以上前までにリリースされたキャラクターパックが追加されたものとする。

・予選 BO3 ダブルイリミネーション形式

・決勝 BO5 総当たりのリーグ形式

各予選ブロックの1位のプレーヤーは決勝リーグにエントリーされる。

その他ルールは公式サイトを確認してほしい。

【日程】

・予選（1）東京予選A

開催日：5月30日

会場：e-Create Space AIM SASAZUKA supported by KEIO（東京都渋谷区）

優勝者1名が決勝へ進出

・予選（2）大阪予選

開催日：6月13日

会場：eスタジアム なんば本店（大阪府大阪市）にて開催

優勝者1名が決勝へ進出

・予選（3）岩手予選

開催日：7月12日

会場：安比リゾートセンター2F プラザホール（岩手県八幡平市）

※ePARA主催「ハチエフ26」個人戦優勝者1名に決勝進出の権利が付与される。

・予選（4）東京予選B

開催日：7月18日

会場：Red Bull Gaming Sphere Tokyo（東京都中野区）

優勝者1名が決勝へ進出

・予選（5）オンライン予選

開催日：8月1日

オンライン開催（GRAPHT公式YouTube）

2ブロック制 各ブロック優勝者1名が決勝へ進出

・決勝

開催日：8月8日

会場：au Style UENO（東京都台東区）にて開催

観戦について

誰でも無料で入場し、現地での観戦が可能。GRAPHT公式YouTubeチャンネルおよびTwitchでの無料配信も予定されている。

【配信】

□「GRAPHT公式YouTubeチャンネル」のページ

□「GRAPHT公式Twitch」のページ

エントリー募集要項

【募集人数】

オフライン予選 東京A/B、大阪、岩手 各128名

オンライン予選 2ブロック制 各512名 合計1,024名

※先着順。

※定員に達した後、出場辞退者が出た場合は再度応募枠を解放する場合がある。

※予選（1）と（4）（東京予選Aと東京予選B）は、重複してエントリー、および出場することはできない。

【応募方法】

大会公式サイト内の応募フォームから申し込む（先着順）。

【エントリー】

受付期間

予選（1）4月23日18時～

予選（2）5月14日18時～

予選（3）以降のエントリー開始日は、予選（1）開催日までに発表予定。

【応募条件】

・Discordのアカウントを持っている人

・日本語で円滑にコミュニケーションが取れる人

・参加当日に満15歳以上の人

※18歳未満の方が参加する場合は保護者の同意書が必要。

【オンライン予選参加の場合】

・Steam版、PS4版、PS5版、Xbox Series X|S版、Switch2版でいずれかの「ストリートファイター6」を所持していること。

・オンライン予選は安定したインターネット接続環境が必須となる。

【参加料】

無料で参加できる。各予選大会通過者の決勝戦前日の宿泊費、往復の交通費（上限税込50,000円）は主催者負担となる。詳細はルールブックにて確認してほしい。オフライン大会参加者には現地でオリジナルエントリーパスが渡される予定。

【問い合わせ】

□Discordのページ

【「GRAPHT CUP」について】

2019年当時、国内の格闘ゲームシーンでは、誰もが参加しやすい大規模大会はまだ少なく、プレーヤーが実力を発揮できる舞台は限られていた。とくに「ストリートファイター」の競技シーンでは、海外遠征の費用負担や、都市部に集中しがちな大会環境が大きなハードルとなっていた。

そうした課題に向き合うかたちで始まったのが「GOOD GAME GRAPHT CUP 2019」。オンライン・オフラインを組み合わせた予選や、決勝進出者への旅費・宿泊費補助、優勝者へのEVO 2019渡航支援を通じて、より多くのプレーヤーに挑戦の機会を提供した。その後、コロナ禍による空白期間を経ながらも、GRAPHTは「ストリートファイター」ライセンス製品の展開を通じてコミュニティとの接点を育み、2024年には「GRAPHT CUP」と名前を改め、大会を再始動した。

そして2025年、3回目となる「GRAPHT CUP 2025」では、オフラインとオンライン予選を実施し、総参加者数672名にのぼる、注目される大会となった。決勝は東京ゲームショウ2025内のGRAPHTブースで実施し、格闘ゲームならではの熱量と緊張感、そしてプレーヤー同士が直接交流できるオフライン大会の価値をあらためて実感できる機会となった。

同時に、オンライン予選の導入や、予選を勝ち抜いたファイナリストに対する交通費・宿泊費の支援を行なうことで、地理的・経済的な制約の軽減にも取り組み、より多くのプレーヤーが挑戦しやすい環境を整えながら大会が実施された。

2026年の「GRAPHT CUP 2026」では、1,000人以上の参加者を目標として、東京・大阪・岩手でのオフライン予選に加え、オンライン予選も実施することで、さらに幅広い地域・環境のプレーヤーが挑戦しやすい大会として開催。決勝に進出した選手たちが実力を余すことなく発揮できる場をつくるため、新たにリーグ戦方式が採用されている。

(C)2026 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.