100円で買えるなんて…！クオリティと値段が釣り合ってないよ！売り場で驚いた商品

ちょっとしたワンポイントを足したいとき、ちょうどいいサイズ感とデザインがなかなか見つからないこともありますよね。ダイソーでは、細部までしっかり作り込まれた高クオリティなワッペンが手に入ります！アイロンを使わずにそのまま貼れる手軽さが便利で、気軽に楽しめるアレンジアイテムとしておすすめです♪

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商品情報

商品名（左から）：ワッペン（リアルタッチ、居酒屋）／ワッペン（リアルタッチ、お寿司＆すき焼き）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード（左から）：4968583273562／4968583273524

売り場で思わず手に取った！リアルな和風モチーフが目を引く！ダイソーの『ワッペン（リアルタッチ、居酒屋）』と『ワッペン（リアルタッチ、お寿司＆すき焼き）』

シンプルなバッグや小物に、少しだけアクセントを足したい…そんなときにぴったりのアイテムをダイソーで見つけました♪

今回ご紹介するのは、リアルタッチの和風デザインのワッペン2種。居酒屋によくある大漁旗モチーフのデザインと、桶に入ったお寿司のデザインです。

細かく見ていくと、刺しゅうの表現がかなり丁寧。小さいサイズでもしっかり作り込まれています。

ハンドメイド系のショップで見かけるような雰囲気なのに、このクオリティで1枚110円（税込）というから驚き。数百円〜千円以上してもおかしくないクオリティです！

この価格で揃えられるのはかなり手に取りやすいと感じました。いくつかまとめて揃えても負担になりにくいのが嬉しいです。

シールみたいに貼って使える！アイロン接着でしっかり固定もできる！

裏面は粘着仕様になっていて、そのままシールのように貼って使うことができます。

ノートやスマホケースなど、布以外のアイテムにも気軽に貼れるのがポイント！

シンプルなノートにひとつ付けるだけでも印象がガラっと変わって目を引きます。刺しゅうの存在感があるので、小さくてもアクセントとしてしっかり効いてくれます。

布製品に付ける場合は、アイロン接着にも対応。ドライ中温（約150度）に設定し、当て布をして表と裏からそれぞれ20〜30秒ほどしっかり押さえることで、より外れにくく固定できます。

手元にアイロンがなかったため、自己責任でヘアアイロンを使用したところ、特に問題なく接着することができました。

接着が弱いと感じた場合は、同じ工程を繰り返すことで安定しやすくなります。完全に冷めるまでは触れないようにするのがきれいに固定するコツです。

今回は、ダイソーの『ワッペン（リアルタッチ、居酒屋）』と『ワッペン（リアルタッチ、お寿司＆すき焼き）』をご紹介しました。

普段使いの小物にはもちろん、ちょっとしたギフトやお土産としても◎和風モチーフなので、海外の方に渡すと喜ばれそうです。

ダイソーへお買い物に行った際は、ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。