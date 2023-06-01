プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アジの青のりフライ」 「セロリの菜飯」 「玉ネギのステーキ」 の全3品。
魚と野菜をバランスよく食べられるヘルシーなおうちごはん。

【主菜】アジの青のりフライ
青のりの香りがアジとマッチ。ソースもいいですが、ポン酢しょうゆでいただくのもお勧めです。

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調理時間：20分
カロリー：388Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

アジ  (3枚おろし)4切れ
  塩コショウ  少々
＜衣＞
  小麦粉  大さじ1~2
  溶き卵  1個分
＜青のりパン粉＞
  パン粉  1/2カップ
  青のり  大さじ2
揚げ油  適量 ポン酢しょうゆ  大さじ2
キャベツ  (せん切り)適量

【下準備】

アジは小骨を抜いて水洗いし、水気を拭き取る。大きい場合は半分に切り、塩コショウを振る。

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＜青のりパン粉＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油は170℃に予熱し始める。

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【作り方】

1. アジに＜衣＞の小麦粉を薄くつけ、溶き卵、＜青のりパン粉＞を順番につける。

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2. 170℃の揚げ油で(1)をサクッと色よく揚げ、油をきる。器にキャベツと盛り合わせ、ポン酢しょうゆを添える。

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【主食】セロリの菜飯
あまりがちなセロリの葉っぱを美味しく変身させましょう。仕上げのバターが美味しさのアクセントに。

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調理時間：10分
カロリー：324Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ご飯  (炊きたて)茶碗2杯分
セロリ  (葉)1本分
塩  小さじ1/2
白ゴマ  小さじ2
バター  (有塩)10g

【下準備】

セロリの葉はみじん切りにする。バターを2等分にする。

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【作り方】

1. ボウルにセロリの葉と塩を入れ、混ぜ合わせる。水分が出てきたら、キッチンペーパーに包み、絞って水気をきる。

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2. 炊きたてのご飯をボウルに入れて(1)と白ゴマを混ぜ合わせ、器に盛ってバターをのせる。

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ご飯を炊く時間は調理時間に含みません。最後に電子レンジで数秒加熱すると、バターが溶けてさらに美味しいです。

【副菜】玉ネギのステーキ
玉ネギを蒸し焼きして、柔らかくしてから焼き色を付けます。玉ネギの甘さが引き立つ1品です。

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調理時間：20分+焼く時間
カロリー：102Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

玉ネギ  1個
サラダ油  小さじ1
＜調味料＞
  みりん  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  バルサミコ酢  小さじ2
  きび砂糖  小さじ1/2
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1/2

【下準備】

玉ネギは横向きに4等分の輪切りにし、バラバラにならないようにつま楊枝を刺す。

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【作り方】

1. フライパンに玉ネギを並べ、分量外の水を100ml程度入れ、蓋をして強火にかける。玉ネギが柔らかくなるまで蒸し煮にする。

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2. (1)の水気が飛んだら、サラダ油を周りから入れ、中火で両面を焼いて焼き色をつける。

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3. ＜調味料＞の材料を加え、煮からめたら器に盛る。

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食べる前につま楊枝を抜きましょう。