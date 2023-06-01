【今日の献立】2026年4月16日(木)「アジの青のりフライ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アジの青のりフライ」 「セロリの菜飯」 「玉ネギのステーキ」 の全3品。
魚と野菜をバランスよく食べられるヘルシーなおうちごはん。
【主菜】アジの青のりフライ
青のりの香りがアジとマッチ。ソースもいいですが、ポン酢しょうゆでいただくのもお勧めです。
調理時間：20分
カロリー：388Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
塩コショウ 少々
＜衣＞
小麦粉 大さじ1~2
溶き卵 1個分
＜青のりパン粉＞
パン粉 1/2カップ
青のり 大さじ2
揚げ油 適量 ポン酢しょうゆ 大さじ2
キャベツ (せん切り)適量
＜青のりパン粉＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油は170℃に予熱し始める。
2. 170℃の揚げ油で(1)をサクッと色よく揚げ、油をきる。器にキャベツと盛り合わせ、ポン酢しょうゆを添える。
【主食】セロリの菜飯
あまりがちなセロリの葉っぱを美味しく変身させましょう。仕上げのバターが美味しさのアクセントに。
調理時間：10分
カロリー：324Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
セロリ (葉)1本分
塩 小さじ1/2
白ゴマ 小さじ2
バター (有塩)10g
2. 炊きたてのご飯をボウルに入れて(1)と白ゴマを混ぜ合わせ、器に盛ってバターをのせる。
ご飯を炊く時間は調理時間に含みません。最後に電子レンジで数秒加熱すると、バターが溶けてさらに美味しいです。
【副菜】玉ネギのステーキ
玉ネギを蒸し焼きして、柔らかくしてから焼き色を付けます。玉ネギの甘さが引き立つ1品です。
調理時間：20分+焼く時間
カロリー：102Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
サラダ油 小さじ1
＜調味料＞
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
バルサミコ酢 小さじ2
きび砂糖 小さじ1/2
ショウガ (すりおろし)小さじ1/2
2. (1)の水気が飛んだら、サラダ油を周りから入れ、中火で両面を焼いて焼き色をつける。
3. ＜調味料＞の材料を加え、煮からめたら器に盛る。
食べる前につま楊枝を抜きましょう。
魚と野菜をバランスよく食べられるヘルシーなおうちごはん。
【主菜】アジの青のりフライ
青のりの香りがアジとマッチ。ソースもいいですが、ポン酢しょうゆでいただくのもお勧めです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：388Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）アジ (3枚おろし)4切れ
塩コショウ 少々
＜衣＞
小麦粉 大さじ1~2
溶き卵 1個分
＜青のりパン粉＞
パン粉 1/2カップ
青のり 大さじ2
揚げ油 適量 ポン酢しょうゆ 大さじ2
キャベツ (せん切り)適量
【下準備】アジは小骨を抜いて水洗いし、水気を拭き取る。大きい場合は半分に切り、塩コショウを振る。
©Eレシピ
＜青のりパン粉＞の材料を混ぜ合わせる。揚げ油は170℃に予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. アジに＜衣＞の小麦粉を薄くつけ、溶き卵、＜青のりパン粉＞を順番につける。
©Eレシピ
2. 170℃の揚げ油で(1)をサクッと色よく揚げ、油をきる。器にキャベツと盛り合わせ、ポン酢しょうゆを添える。
©Eレシピ
【主食】セロリの菜飯
あまりがちなセロリの葉っぱを美味しく変身させましょう。仕上げのバターが美味しさのアクセントに。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：324Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
セロリ (葉)1本分
塩 小さじ1/2
白ゴマ 小さじ2
バター (有塩)10g
【下準備】セロリの葉はみじん切りにする。バターを2等分にする。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルにセロリの葉と塩を入れ、混ぜ合わせる。水分が出てきたら、キッチンペーパーに包み、絞って水気をきる。
©Eレシピ
2. 炊きたてのご飯をボウルに入れて(1)と白ゴマを混ぜ合わせ、器に盛ってバターをのせる。
©Eレシピ
ご飯を炊く時間は調理時間に含みません。最後に電子レンジで数秒加熱すると、バターが溶けてさらに美味しいです。
【副菜】玉ネギのステーキ
玉ネギを蒸し焼きして、柔らかくしてから焼き色を付けます。玉ネギの甘さが引き立つ1品です。
©Eレシピ
調理時間：20分+焼く時間
カロリー：102Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）玉ネギ 1個
サラダ油 小さじ1
＜調味料＞
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
バルサミコ酢 小さじ2
きび砂糖 小さじ1/2
ショウガ (すりおろし)小さじ1/2
【下準備】玉ネギは横向きに4等分の輪切りにし、バラバラにならないようにつま楊枝を刺す。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンに玉ネギを並べ、分量外の水を100ml程度入れ、蓋をして強火にかける。玉ネギが柔らかくなるまで蒸し煮にする。
©Eレシピ
2. (1)の水気が飛んだら、サラダ油を周りから入れ、中火で両面を焼いて焼き色をつける。
©Eレシピ
3. ＜調味料＞の材料を加え、煮からめたら器に盛る。
©Eレシピ
食べる前につま楊枝を抜きましょう。