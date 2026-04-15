Leina、TVアニメ『日本三國』EDテーマ「誓い」のCDが5月27日発売決定＆ジャケット画像も解禁！

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Leinaが、4月より放送中のTVアニメ『日本三國』のEDテーマ「誓い」のCDを5月27日に発売することが決定。CD発売に合わせて、ジャケット画像も解禁された。

小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中、累計発行部数100万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）。本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、毎週日曜21:00よりPrime Videoにて世界最速配信、毎週月曜24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送中。

CDは完全生産限定盤1形態での発売となり、ジャケットにはTVアニメ『日本三國』エンディング映像にて登場するウエディングドレスを着た東町 小紀の姿が描かれている。収録曲には表題曲「誓い」ほか、昨年リリースし総SNS再生回数2億回突破の「medicine」、テレビ朝日「EIGHT-JAM」の人気企画「プロが選ぶ年間マイベスト10曲」にていしわたり淳治の第9位に選ばれた「恋に落ちるのは簡単で - demo」が収録される。

また、現在東名阪福に加え韓国、台湾を回るツアー「Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”」も実施中。現在チケット一般受付中となっているので、気になった人はぜひチェックしてほしい。

●リリース情報

Leina

「誓い」

配信中



配信リンクはこちら

https://Leina.lnk.to/Oath

CD予約はこちら

https://Leina.lnk.to/Chikai_PKG

CD

5月27日発売

【完全生産限定盤】

品番：SRCL-13700〜13701

価格：￥2,200（税込）

＜CD＞

1.誓い

2.medicine

3.恋に落ちるのは簡単で - demo

＜BD＞

1.TVアニメ『日本三國』ノンクレジットエンディング映像

対象店舗/特典内容

Amazon.co.jp：メガジャケ(アニメ絵柄)

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルスマホサイズステッカー

楽天ブックス：オリジナル缶バッジ

セブンネット：オリジナルアクリルスタンド(アニメ絵柄)

全国アニメイト(通販含む) ：オリジナルL判ブロマイド(アニメ絵柄)

Sony Music Shop：オリジナルL判ブロマイド

注意事項

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

●作品情報

TVアニメ『日本三國』



配信情報

2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて世界最速配信

2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTにて地上波先行配信開始

放送情報

2026年4月6日（月）24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送開始

TOKYO MX：4月6日より毎週月曜24:00〜

ＢＳ日テレ：4月6日より毎週月曜24:00〜

テレビ愛知：4月6日より毎週月曜25:30〜

読売テレビ：4月6日より毎週月曜26:29〜

仙台放送：4月6日より毎週月曜25:20〜

富山テレビ：4月7日より毎週火曜25:20〜

石川テレビ：4月7日より毎週火曜25:15〜

テレビ愛媛：4月7日より毎週火曜25:20〜

テレビ熊本：4月8日より毎週水曜25:45〜

テレビ大分：4月8日より毎週水曜25:54〜

さくらんぼテレビ：4月13日より毎週月曜24:45〜

鹿児島テレビ：4月14日より 毎週火曜25:25〜

岩手めんこいテレビ：4月16日より毎週木曜25:15〜

AT-X：4月7日より毎週火曜20：30〜

※リピート放送 毎週木曜8：30〜 / 毎週月曜14：30〜

アニマックス：4月25日より毎週土曜21：00〜

※リピート放送 毎週日曜9：00〜

追加放送局情報

秋田放送：4月7日より毎週火曜25:24〜

新潟放送：4月7日より毎週火曜25:30〜

静岡放送：4月7日より毎週火曜26:00〜

テレビ山口：4月7日より毎週火曜26:00〜

福井テレビ：4月8日より毎週水曜24:45〜

北海道放送：4月9日より毎週木曜24:56〜（※初回放送のみ26:28〜）

長野放送：4月9日より毎週木曜25:20〜

RSK山陽放送：4月9日より毎週木曜26:55〜（※初回放送のみ26:58〜）

福島放送：4月14日より毎週火曜25:20〜（※初回放送のみ25:26〜）

長崎文化放送：4月17日より毎週金曜25:45〜

とちぎテレビ：4月17日より毎週金曜23:00〜

＜イントロダクション＞

核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、

文明が崩壊した近未来の日本。

国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。

しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、

豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。

後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！

●ライブ情報

Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”

4月16日（木）Zepp DiverCity

open 18:00 / start 19:00

4月19日（日）なんばHatch

open 17:00 / start 18:00

5月2日（土）

三創生活園區 CLAPPER STUDIO

open 17:00 / start 18:00

5月16日（土）／5月17日（日）

YES24 WANDERLOCH HALL

open 17:00 / start 18:00

チケット一般発売中

https://lit.link/leinalivetour20242025ticketinfo

＜Leina Profile＞

人の弱さや醜さ、美しさ儚さを描写し、聴く人全員を抱きしめるように歌う、21歳のシンガーソングライター。「どうでもいい話がしたい」「うたたね」がバイラルヒットし、ティーンを中心にファンダムが拡大。昨年9月にリリースした自身初となるフルアルバム『愛の産声、哀の鳴き声』を携えて韓国含む全11公演を巡ったツアー「Leina Live Tour 2024-2025 “愛の産声、哀の鳴き声”」ではKT Zepp Yokohamaにて最終公演を大成功に収める。韓国では2024年11月に開催されたフェス「WONDERLIVET 2024」にて約5,000人を動員、2025年1月には自身初の韓国でのワンマンライブを即ソールドアウトの満員公演に。4月30日にリリースした「medicine」はTikTokで約2億回再生と突破、6月にはカロリーメイト Web CMとして「Moment」を書き下ろすなど、国内外問わず活躍目覚ましく、今最も勢いに乗るアーティスト。

©松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

関連リンク

TVアニメ『日本三國』公式サイト

https://www.nipponsangoku.com

Leina公式X

https://x.com/doumo_leinadesu