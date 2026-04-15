Leina、TVアニメ『日本三國』EDテーマ「誓い」のCDが5月27日発売決定＆ジャケット画像も解禁！
Leinaが、4月より放送中のTVアニメ『日本三國』のEDテーマ「誓い」のCDを5月27日に発売することが決定。CD発売に合わせて、ジャケット画像も解禁された。
小学館のコミックアプリ「マンガワン」/WEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中、累計発行部数100万部を突破した『日本三國』（著：松木いっか）。本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、毎週日曜21:00よりPrime Videoにて世界最速配信、毎週月曜24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送中。
CDは完全生産限定盤1形態での発売となり、ジャケットにはTVアニメ『日本三國』エンディング映像にて登場するウエディングドレスを着た東町 小紀の姿が描かれている。収録曲には表題曲「誓い」ほか、昨年リリースし総SNS再生回数2億回突破の「medicine」、テレビ朝日「EIGHT-JAM」の人気企画「プロが選ぶ年間マイベスト10曲」にていしわたり淳治の第9位に選ばれた「恋に落ちるのは簡単で - demo」が収録される。
また、現在東名阪福に加え韓国、台湾を回るツアー「Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”」も実施中。現在チケット一般受付中となっているので、気になった人はぜひチェックしてほしい。
●リリース情報
Leina
「誓い」
配信中
配信リンクはこちら
https://Leina.lnk.to/Oath
CD予約はこちら
https://Leina.lnk.to/Chikai_PKG
CD
5月27日発売
【完全生産限定盤】
品番：SRCL-13700〜13701
価格：￥2,200（税込）
＜CD＞
1.誓い
2.medicine
3.恋に落ちるのは簡単で - demo
＜BD＞
1.TVアニメ『日本三國』ノンクレジットエンディング映像
対象店舗/特典内容
Amazon.co.jp：メガジャケ(アニメ絵柄)
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルスマホサイズステッカー
楽天ブックス：オリジナル缶バッジ
セブンネット：オリジナルアクリルスタンド(アニメ絵柄)
全国アニメイト(通販含む) ：オリジナルL判ブロマイド(アニメ絵柄)
Sony Music Shop：オリジナルL判ブロマイド
注意事項
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
●作品情報
TVアニメ『日本三國』
配信情報
2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて世界最速配信
2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTにて地上波先行配信開始
放送情報
2026年4月6日（月）24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送開始
TOKYO MX：4月6日より毎週月曜24:00〜
ＢＳ日テレ：4月6日より毎週月曜24:00〜
テレビ愛知：4月6日より毎週月曜25:30〜
読売テレビ：4月6日より毎週月曜26:29〜
仙台放送：4月6日より毎週月曜25:20〜
富山テレビ：4月7日より毎週火曜25:20〜
石川テレビ：4月7日より毎週火曜25:15〜
テレビ愛媛：4月7日より毎週火曜25:20〜
テレビ熊本：4月8日より毎週水曜25:45〜
テレビ大分：4月8日より毎週水曜25:54〜
さくらんぼテレビ：4月13日より毎週月曜24:45〜
鹿児島テレビ：4月14日より 毎週火曜25:25〜
岩手めんこいテレビ：4月16日より毎週木曜25:15〜
AT-X：4月7日より毎週火曜20：30〜
※リピート放送 毎週木曜8：30〜 / 毎週月曜14：30〜
アニマックス：4月25日より毎週土曜21：00〜
※リピート放送 毎週日曜9：00〜
追加放送局情報
秋田放送：4月7日より毎週火曜25:24〜
新潟放送：4月7日より毎週火曜25:30〜
静岡放送：4月7日より毎週火曜26:00〜
テレビ山口：4月7日より毎週火曜26:00〜
福井テレビ：4月8日より毎週水曜24:45〜
北海道放送：4月9日より毎週木曜24:56〜（※初回放送のみ26:28〜）
長野放送：4月9日より毎週木曜25:20〜
RSK山陽放送：4月9日より毎週木曜26:55〜（※初回放送のみ26:58〜）
福島放送：4月14日より毎週火曜25:20〜（※初回放送のみ25:26〜）
長崎文化放送：4月17日より毎週金曜25:45〜
とちぎテレビ：4月17日より毎週金曜23:00〜
＜イントロダクション＞
核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、
文明が崩壊した近未来の日本。
国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。
しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、
豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。
後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！
●ライブ情報
Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”
4月16日（木）Zepp DiverCity
open 18:00 / start 19:00
4月19日（日）なんばHatch
open 17:00 / start 18:00
5月2日（土）
三創生活園區 CLAPPER STUDIO
open 17:00 / start 18:00
5月16日（土）／5月17日（日）
YES24 WANDERLOCH HALL
open 17:00 / start 18:00
チケット一般発売中
https://lit.link/leinalivetour20242025ticketinfo
＜Leina Profile＞
人の弱さや醜さ、美しさ儚さを描写し、聴く人全員を抱きしめるように歌う、21歳のシンガーソングライター。「どうでもいい話がしたい」「うたたね」がバイラルヒットし、ティーンを中心にファンダムが拡大。昨年9月にリリースした自身初となるフルアルバム『愛の産声、哀の鳴き声』を携えて韓国含む全11公演を巡ったツアー「Leina Live Tour 2024-2025 “愛の産声、哀の鳴き声”」ではKT Zepp Yokohamaにて最終公演を大成功に収める。韓国では2024年11月に開催されたフェス「WONDERLIVET 2024」にて約5,000人を動員、2025年1月には自身初の韓国でのワンマンライブを即ソールドアウトの満員公演に。4月30日にリリースした「medicine」はTikTokで約2億回再生と突破、6月にはカロリーメイト Web CMとして「Moment」を書き下ろすなど、国内外問わず活躍目覚ましく、今最も勢いに乗るアーティスト。
©松木いっか／小学館／日本三國製作委員会
関連リンク
TVアニメ『日本三國』公式サイト
https://www.nipponsangoku.com
Leina公式X
https://x.com/doumo_leinadesu
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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