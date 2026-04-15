明日4月16日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン2時間SP」は、「料理ハンデマッチ」、「ゴチになります」の2本立て。

料理ハンデマッチは半年ぶりの開催となり、今年もまた驚きの鉄人時短レシピが期待される。凡人シェフ軍団は、岡村隆史（ナインティナイン）、長谷川雅紀（錦鯉）、酒井貴士（ザ・マミィ）に、前回の“凡人シリーズ”企画・メンサ企画からエース（バッテリィズ）が新加入し、プロの料理人に挑む。メンサ企画では衝撃の地頭の良さを見せつけたエースだが、今回も台風の目となるか？

鉄人シェフは四度目の登場で、これまで凡人に負け知らず。ミシュランガイド2025で、選考員がお勧めするセレクテッドレストランに選ばれたフランス料理レストラン「LA BONNE TABLE」の中村和成シェフ。見届け人ゲストは小森隼（GENERATIONS）、解説は和田明日香氏が務める。

対決テーマは“パイシチュー”。今一つイメージがわかない凡人チームだが、長谷川の「食べてる人を見たことがある！」には大爆笑。食材の調達＆キッチンでの調理に使える時間は凡人が60分、鉄人は15分。「パイは実は一番得意な料理」という鉄人だが、もちろん15分でパイを焼くのは不可能。それでも「余裕だ」と笑みを見せるが秘策があるのか？

凡人の調理中には、鉄人が明日使える時短マメ知識を紹介。今回は“2分で出来る和風カレー”を紹介。そのテクとお味に小森は「2分とは思えないぐらい」と感動し、和田氏は「何を今まで時間かけて作ってきたんだろう」と目からウロコに。

今回は隣のスタジオに設置した食品スーパーのセットから食材を調達。これまでシチューやパイ料理に挑戦してきた凡人だが、記憶を頼りに作れるのか？もたつく凡人を横目に中村は「もう勝てる気がしてきた」と微笑む。

ここで問題が発覚。“とろみ”のつけ方がわからない。そこで岡村が和田氏の解説を盗み聞き？エースに信頼を寄せる岡村は、今回も暴走しようとする酒井を必死に阻止。それでも酒井は懲りずに“何か”を作り始めて？

一方の鉄人には、和田氏が「15分じゃパイは焼けないはず」「シチューも煮込み料理なのでもちろん時間がかかる」と懸念。「どうアイディアで乗り越えるのかが見どころ」と期待を寄せる。その手際の良さには和田氏は「鮮やか」、小森は「見ててめっちゃ気持ちいい」と感心。

そしてパイ作りでは鉄人本人が「とんでもないことを」という時短裏ワザを披露。なんと揚げ物でパイシチュー作り!? これには小森も「まじ、パイですね」と感動！しかし凡人も負けてはいない。小森が「絶対ここまでいかないと思っていた」と驚く追い上げを見せ、鉄人が「はじめてヤバイかもしれない」と焦りだす。また、酒井の作った一品が意外にも？中村が初めて負けるのか？最後までお見逃しなく！