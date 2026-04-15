夏映えを狙える新作水着！ San-ai Resort × PEACH JOHN「ナイスバディ水着」

記事ポイント San-ai ResortとPEACH JOHNのコラボ水着2型が4月15日から公式通販や主要EC、対象店舗で購入できます。ナイスバディブラのカップを使ったデザインが、バストをきれいに見せながら軽いフィット感をかなえます。カシュクールタイプとフリルタイプが、体型カバーとトレンド感を両立した夏コーデを楽しませてくれます。 San-ai ResortとPEACH JOHNのコラボ水着2型が4月15日から公式通販や主要EC、対象店舗で購入できます。ナイスバディブラのカップを使ったデザインが、バストをきれいに見せながら軽いフィット感をかなえます。カシュクールタイプとフリルタイプが、体型カバーとトレンド感を両立した夏コーデを楽しませてくれます。

San-ai ResortとPEACH JOHNのコラボ第3弾として、「ナイスバディ水着」全2型が登場します。

新作は人気シリーズのカップを取り入れた設計で、海やプールでもメリハリのあるシルエットを目指せます。

公式通販に加えて主要ECサイトや対象店舗でも展開されるので、好みに合わせて選びやすいコレクションです。

San-ai Resort × PEACH JOHN「ナイスバディ水着」

発売日：2026年4月15日商品数：全2型販売場所：San-ai Resort公式WEB SHOP、一部店舗、ZOZOTOWN、Amazon、ワコールウェブストア、ONWARD CROSSET、Rakuten Fashion、and ST、PEACH JOHN公式通販サイト、一部店舗

コラボコレクションは、PEACH JOHNでシリーズ累計売上392万枚を突破したナイスバディブラのカップを使用しています。

特別なデザインは、バストとウエストの厚みの比率1.5：1を目指すヴィーナスバランスの考え方を水着に落とし込み、水着姿でも立体感のあるシルエットを演出します。

カシュクールワイヤービキニ

税込価格：19,800円サイズ：9M、11Lカラー：ホワイト、グリーン、ブラック

カシュクールワイヤービキニは、前回すぐに完売したワイヤービキニをベースに、胸元のツイストデザインでバストを中央に寄せ上げやすくした新作です。

表面変化素材とカットアウト入りショーツが、ほどよいカバー力を保ちながら大人っぽい着こなしを楽しませてくれます。

フリルワイヤービキニ

税込価格：25,300円サイズ：9M、11Lカラー：ホワイト、ブラック

フリルワイヤービキニは、深めのVネックとギャザーでバストラインをきれいに見せながら、ドット柄のチュールレースで華やかな印象をプラスします。

大きめフリルとハイウエストショーツは、二の腕やおなか周りを自然にカバーしつつ、折り返しアレンジで着こなしの変化も楽しめます。

ナイスバディ水着は、スタイルアップを意識しながらデザインのかわいさも欲しい人にうれしいコレクションです。

公式通販だけでなく身近なECサイトや店舗でも探せるので、夏の予定に合わせて早めに選びやすいのも魅力です。

体型カバーとトレンド感を両立したい人は、2つの異なる表情から自分に合う1着を見つけてみてください。

San-ai Resort × PEACH JOHN「ナイスバディ水着」の紹介でした。

よくある質問

Q. ナイスバディ水着はどこで買えますか？

A. ナイスバディ水着はSan-ai Resort公式WEB SHOPのほか、ZOZOTOWN、Amazon、Rakuten Fashionなどの外部ECサイト、San-ai ResortとPEACH JOHNの対象店舗で購入できます。

Q. ナイスバディ水着はどんな特徴がありますか？

A. ナイスバディブラのカップを使った設計が特徴で、バストをきれいに見せながら軽いフィット感をかなえます。

Q. ナイスバディ水着は体型カバーもできますか？

A. フリルワイヤービキニは二の腕やおなか周りをカバーしやすく、カシュクールワイヤービキニは幅のあるショーツでほどよい安心感があります。

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