オアシスがロックの殿堂入り アイアン・メイデン、シャーデー、ウータン・クランらも選出
2026年のロックの殿堂入りアーティストが発表された。パフォーマー部門では、オアシス、アイアン・メイデン、フィル・コリンズ、ジョイ・ディヴィジョン／ニュー・オーダー、ビリー・アイドル、シャーデー、ルーサー・ヴァンドロス、ウータン・クランが選出された。ジョイ・ディヴィジョン／ニュー・オーダーは1組として扱われている。
【写真】かっこいい…！Abbey Road Tokyoに来店したリアム・ギャラガーの息子たち
また、ロックの発展に大きな影響を与えた先駆的アーティストをたたえる「アーリー・インフルエンス・アワード」には、フェラ・クティ、グラム・パーソンズ、クイーン・ラティファ、セリア・クルス、MCライトが選ばれた。
さらに、音楽の創造における独創性と影響力を評価する「ミュージカル・エクセレンス・アワード」には、リンダ・クリード、アリフ・マーディン、ジミー・ミラー、リック・ルービンが選出。音楽業界の発展に大きく貢献した非パフォーマーを顕彰する「アーメット・アーティガン・アワード」は、エド・サリバンが受賞する。
2026年のロックの殿堂入り式典は、11月14日に米カリフォルニア州ロサンゼルスで開催され、12月にABCとDisney+で公開される予定。
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また、ロックの発展に大きな影響を与えた先駆的アーティストをたたえる「アーリー・インフルエンス・アワード」には、フェラ・クティ、グラム・パーソンズ、クイーン・ラティファ、セリア・クルス、MCライトが選ばれた。
2026年のロックの殿堂入り式典は、11月14日に米カリフォルニア州ロサンゼルスで開催され、12月にABCとDisney+で公開される予定。