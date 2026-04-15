寄り添う対話型タロット体験！ ロックミー「AIタロット占い Twilight（トワイライト）」

記事ポイント AIパートナー「ソウルガイド」が気持ちに寄り添いながらタロット占いを楽しめます。『Twilight』は状況とカードの意味を掛け合わせる独自ロジックで具体的な助言を受け取れます。『Twilight』は基本プレイ無料で毎日の運勢や履歴機能も活用できます。 AIパートナー「ソウルガイド」が気持ちに寄り添いながらタロット占いを楽しめます。『Twilight』は状況とカードの意味を掛け合わせる独自ロジックで具体的な助言を受け取れます。『Twilight』は基本プレイ無料で毎日の運勢や履歴機能も活用できます。

ロックミーが、AIパートナー機能「ソウルガイド」を搭載したタロット占いアプリ『Twilight（トワイライト）』をリニューアルします。

『Twilight』は、気持ちや状況に寄り添う対話体験と、タップ操作だけで使える手軽さを両立しています。

『Twilight』は、毎日の運勢を気軽に楽しみたい人にも、ひとりで悩みを抱えがちな人にも使いやすいアプリです。

ロックミー「AIタロット占い Twilight（トワイライト）」

アプリ名：AIタロット占い Twilight（トワイライト）価格：基本プレイ無料課金形態：アプリ内サブスクリプションあり「トワイライトPLUS」対応言語：15ヶ国語

『Twilight』は、生成AIとタロット占いを組み合わせて、気持ちや悩みに寄り添う対話を届けるアプリです。

『Twilight』は、占い結果を表示するだけでなく、専属のAIパートナーとのやりとりを通して前向きな気持ちを後押しします。

ソウルガイド

機能名：ソウルガイド個性の異なるAIキャラクターから選択可能登場例：ミラ、オズワルト、うふふのほしの、チェ・ジウン ほか

ソウルガイドは、優しいカウンセラーや神秘的な踊り子、ユーモアのあるドラァグクイーンなど、相性に合わせて選べるAIパートナーです。

各キャラクターは、感情を受け止めながら性格に合った言葉で語りかけるため、相談相手を選ぶ感覚で楽しめます。

状況連動アドバイス

状況とタロットカードの象意を掛け合わせる独自ロジックを搭載入力方法：タップ操作のみで利用可能対象例：恋愛、仕事、人間関係の悩み特許出願中

独自ロジックは、今の気持ちや置かれている状況とカードの意味を組み合わせて、その場に合ったアドバイスを導きます。

テキスト入力なしで使えるため、悩みを整理できていないときでも気軽に相談しやすい点が魅力です。

毎日使える占い体験

カード種類：AIで描かれた22枚の大アルカナカード無料機能：今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢その他機能：カードデザイン変更、シェア機能、履歴機能一部広告表示あり

無料で楽しめる運勢メニューは、毎日の習慣として取り入れやすい構成です。

履歴機能やシェア機能もそろっているため、気になった言葉を振り返ったり、結果を気軽に共有したりできます。

その他機能

画像公開：その他機能の利用イメージを公開

その他機能は、日々の占い体験を続けやすくする使い方を視覚的に確認できます。

アプリ内でできることを事前に把握しやすいため、利用前のイメージづくりにも役立ちます。

楽しみかた

画像公開：楽しみ方の利用イメージを公開

楽しみかたの紹介画像は、占いを生活の中でどう取り入れるかをイメージしやすくしています。

初めてタロットアプリを使う人でも、気軽に始めるきっかけになりそうです。

特徴

公開内容：アプリの特徴を画像で紹介

特徴紹介画像は、『Twilight』が寄り添う対話と手軽な操作性を両立したアプリであることをまとめて確認できます。

利用前に全体像をつかみたい人にもわかりやすいビジュアルです。

『Twilight』は、悩みをすぐに言語化できないときでも、気持ちに近い選択肢をタップするだけで使いやすい点が魅力です。

ソウルガイドとの対話は、占い結果を受け取るだけで終わらず、気持ちを整理する時間にもつながります。

無料で始めやすく、毎日の習慣として取り入れやすいことも続けやすさにつながりそうです。

AIタロット占いアプリ『Twilight（トワイライト）』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『Twilight』は無料で使えますか？

A. 『Twilight』は基本プレイ無料で利用できます。

アプリ内サブスクリプション「トワイライトPLUS」も用意されています。

Q. 『Twilight』ではどんな占いが楽しめますか？

A. 『Twilight』では、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢を無料で楽しめます。

AIが描いた22枚の大アルカナカードも魅力です。

Q. 『Twilight』はどんな使い方ができますか？

A. 『Twilight』は、今の気持ちや状況をタップで選び、ソウルガイドとの対話を通してアドバイスを受け取れます。

履歴機能やシェア機能も利用できます。

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