Ì£¤Î¤Á¤Ì¤ä ÆüËÜ°ì¤ÎÎäÅà¥³¥í¥Ã¥±¹©¾ì ÆÈ¼«Ï©Àþ¤Ç°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤È¤ª¤¤¤·¤µÄÉµá
¡¡Ì£¤Î¤Á¤Ì¤ä¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑÎäÅà¥Ý¥Æ¥È¥³¥í¥Ã¥±¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¡ÊÉÙ»Î·ÐºÑÄ´¤Ù¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡£ÁÏ¶È1975Ç¯¤«¤é¹áÀî¸©»°Ë»Ô¤ËËÜ¼Ò¹©¾ì¤ò¹½¤¨¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÄÉµá¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶È³¦¤ËÀè¶î¤±FSSC22000Ç§¾Ú¡Ê2014Ç¯¡Ë¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ËÜ»æ¤Ê¤É¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÎäÅà¿©ÉÊµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¶È³¦¤ÇÆüËÜ°ì¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÆ±¼Ò¤ÎÎäÅà¥³¥í¥Ã¥±¹©¾ì¡Ê6¥é¥¤¥ó¡¦Æü»º360Ëü¸Ä¡Ë¤ò»ë»¡¡£¾¾Â¼¿®¿Í¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤¿¤Ê¿©¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇä¾å¹â¡Ê3·î´ü¡Ë¤Ï23Ç¯ÅÙ264²¯±ß¡¢24Ç¯ÅÙ286²¯±ß¡¢25Ç¯ÅÙ302²¯±ß¡Ê¸«¹þ¤ß¡Ë¤È½çÄ´¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÊÌÜÊÌ¤ÎÈÎÇä¹½À®Èæ¡Ê¶â³Û¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ï¥³¥í¥Ã¥±¤¬5³ä°Ê¾å¡¢ÃÜÆùÀ½ÉÊ¤È¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤¬Ìó2³ä¤º¤Ä¡£26Ç¯ÅÙ¤Ï8¡óÁý¡¢327²¯±ß¤ò·×²è¡ÊËÌ³¤Æ»¤Á¤Ì¤ä´Þ¤Þ¤º¡Ë¡£
¡¡À®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤Î»ÅÆþ¤ì¤«¤éºÇ½ªÀ½ÉÊ¤Þ¤Ç¹âÉÊ¼Á¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤¹¤ë¸½¾ì¤ÎÎÏ¤Ë¤¢¤ë¡£
¹©¾ì¤Ë¤Ï´ûÂ¸¡¦¿·µ¬¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¼è°úÀè¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢º£ÄÅ½¨²ñÄ¹¤Ï¡Ö¿®Íê¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¾¦ÃÌ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£Åö¼Ò¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÀâÆÀºàÎÁ¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¼ç¸¶ÎÁ¤Î¤Ð¤ì¤¤¤·¤ç¡Ê¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ë¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´ÎÌ¤¬ËÌ³¤Æ»»º¤ÇÇ¯´ÖÌó2¡¦6Ëü¥È¥ó»ÈÍÑ¡£¼ý³Ï¤ÏÇ¯1²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¡£¼«¼ÒÀìÍÑ¤Ç¹ñÆâ2¤«½ê¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤òÊÝÍ¡£²¹ÅÙ¡Ê0¡Á5¡î¡Ë¡¢¼¾ÅÙ¡ÊÌó90¡ó¡Ë¡¢°Å¼¼¤È¤¤¤¦¤Ð¤ì¤¤¤·¤ç¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤ò24»þ´Ö¡¦365Æü¡¢°ìÄê¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¹Ô¤ÎÊÝ´ÉÇ½ÎÏ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Â´óÄ®¤ÎÂ´ó¥»¥ó¥¿¡¼¤¬6000t¡¢¹áÀî¤ÎËÜ¼Ò¥»¥ó¥¿¡¼¤¬1500t¡£ÍèÇ¯2·î¤ËËÌ³¤Æ»¤ÇÊÝ´ÉÇ½ÎÏ7000t¤ÎÂè2ÎäÂ¢¸Ë¤¬²ÔÆ¯Í½Äê¡£
¡¡ËÜ¼Ò¹©¾ì¤ÎÀ½Â¤¤Ï¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Î¤Á¤Ì¤äÎä¿©¤¬Ã´¤¦¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ4Ëü6985Ö¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ1Ëü8375Ö¡£ÎäÅà¥³¥í¥Ã¥±¤ÎÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤Ï6¥é¥¤¥ó¤ÇÆü»º360Ëü¸Ä¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¸¶ÎÁ¤Ð¤ì¤¤¤·¤ç¤ÎÀö¾ô¤ÈÁªÊÌ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Ô¤¦¡£ÅÚ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤éÁª²Ì¾ìÆâ¤ÎÀßÈ÷¤Ç¥É¥é¥¤Àö¾ô¡¢¿åÀö¾ô¡¢ÌÜ»ëÁªÊÌÅù¤Î¹©Äø¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤ÏºÇ¿·¤Î¿§ºÌÁªÊÌµ¡¤äXÀþ¸¡½Ðµ¡¤âÄÌ²á¤¹¤ë¡£
¡¡¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ë¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÈé¤ò¤à¤«¤º¤Ë¤Þ¤ë¤´¤È¾ø¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¢¤´¤·¤¹¤ëÀ½Ë¡¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¥á¥Ã¥·¥å¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÄÙ¤·¤Ê¤¬¤éÃæ¿È¤ÈÈé¤òÊ¬Î¥¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤Ë¶Å½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ç®¡¹¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¿¿¶õÎäµÑµ¡¤ËÅêÆþ¡£¹â²¹¾õÂÖ¤«¤éÃ»»þ´Ö¤Ç°ìµ¤¤ËÎäµÑ¤·¡¢ÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¶ñºà¤Èº®¹ç¤·¤Æ¥³¥í¥Ã¥±¤ËÀ®·¿¡£¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥ä¡¼¤òÎ®¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¿¡¼±Õ¤È¥Ñ¥óÊ´ÉÕ¤±¤òÄÌ²á¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤êÌó30Ê¬´Ö¤ÇµÞÂ®Åà·ë¤¹¤ë¡£
¡¡6¥é¥¤¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢1¥é¥¤¥ó¤ÏºÇ¿·¼°¤ÎÌý¤Á¤ç¤¦¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡Ê22Ç¯8·î¹¹¿·¡Ë¤òÆ³Æþ¡£30m°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£¶ÈÌ³ÍÑ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¿Í¼êÉÔÂÅù¤òÇØ·Ê¤ËÌý¤Á¤ç¤¦ÉÊ¡Ê²ÃÇ®ºÑ¤ß¡Ë¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¬Â³¤¯¡£
¥½¡¼¥¹