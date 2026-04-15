「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が四回に華麗な守備を見せた。

四回１死、ポランコを平凡な一ゴロに打ち取り、フリーマンがキャッチ。ベースカバーに入る山本へトスしたが、指にかかってしまったのかボールが高く浮いてしまった。だが山本は一塁ベースへ走り込みながらジャンプしてキャッチ。そのまま一塁ベースを踏んだ。

フリーマンも思わず安堵の笑みを浮かべ、山本も笑顔。最後はグラブでタッチをかわした。山本の運動能力の高さが垣間見えたワンシーンだ。試合後にはこのシーンについて問われると「普通ですね」とさらりと言ってのけた。

この日は初回、先頭のリンドーアに先頭打者アーチを被弾したが、四回まで打者１２人連続アウトの離れ業を見せた。五回、六回もあっさりと三者凡退に抑え、メッツ打線に付け入る隙を与えず１８人連続アウトとなった。七回２死からビシェットに二塁打を浴びて、連続アウト記録は途切れたが、一、二塁のピンチを三振で切り抜けた。

八回２死から連打を浴びて降板となったが、今季最長の７回２／３を投げて４安打１失点、最多の７奪三振。１０４球の熱投でチームに連勝を呼び込んだ。